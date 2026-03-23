Audi RS6 Avant отримав 800 к.с. та екстремальний тюнінг від ABT Sportsline: фото

Поточне покоління Audi RS6 Avant, яке дебютувало у 2020 році, вже вважається ветераном за сучасними мірками. Модель побудована на платформі MLB від Volkswagen Group, яку також використовують Audi A6, Audi A7 та Audi A8, а також великі SUV на кшталт Lamborghini Urus чи Porsche Cayenne, зазначає Auto24.

Уже найближчим часом очікується нове покоління RS6, яке вперше за довгий час отримає не лише кузов Avant, а й седан. За попередніми даними, новинка матиме гібридні силові установки з потужністю понад 700 к.с. і складе конкуренцію таким моделям, як BMW M5.

800 кінських сил

Версія ABT RS6 Legacy Edition 800 підіймає планку продуктивності значно вище заводських показників. Під капотом залишається знайомий 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, але після доопрацювань він видає вже 800 к.с. і 980 Нм крутного моменту.

Для порівняння, стандартний Audi RS6 Avant має 630 к.с., а попередня версія від ABT розвивала близько 760 к.с. Таким чином, приріст виглядає більш ніж відчутним, особливо з огляду на те, що універсал і без того входить до числа найшвидших у своєму класі. Розгін до 100 км/год у такому виконанні займає трохи більше ніж три секунди, що виводить модель на територію повноцінних суперкарів.

Технічні доопрацювання та аеродинаміка

Інженери ABT Sportsline серйозно попрацювали не лише над двигуном, а й над усіма технічними компонентами автомобіля. У проєкті використано нові турбокомпресори, інтеркулери та вдосконалену систему охолодження, що дозволяє стабільно реалізовувати підвищену потужність.

Окрему увагу приділили аеродинаміці. Автомобіль отримав нові елементи кузова – від переднього сплітера до заднього антикрила – які не лише змінюють зовнішність, а й покращують притискну силу. Доповнює картину спортивна підвіска з койловерами та модернізована вихлопна система з характерним гучним звучанням.

Лімітована серія для справжніх фанатів

ABT RS6 Legacy Edition 800 випустять тиражем лише 30 екземплярів, що автоматично робить модель колекційною. Вартість офіційно не розкривається, але з урахуванням того, що базовий Audi RS6 Avant коштує понад 130 тисяч доларів, фінальний цінник спеціальної версії буде значно вищим.