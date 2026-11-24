Як повідомляє видання Drive, спеціальні пропозиції діятимуть до 31 грудня 2026 року та охоплюють як бензинові, так і гібридні та повністю електричні моделі. Акція поширюється на нові та демонстраційні автомобілі, що знаходяться у дилерських центрах.

Найбільший бонус чекає на покупців флагманського сімейного кросовера Audi Q7. На всі версії цієї моделі, від базової до топової S Line, діє пряма знижка у розмірі 20 тисяч доларів. Не менш цікаво виглядає прайс на електричний Audi Q6 e-tron Sport. Завдяки акції його ціна "під ключ" знизилася до 95 900 доларів, що дозволяє покупцю зекономити понад 20 тисяч від стандартної роздрібної вартості.

Скільки скидають на бестселери

Найпопулярніша модель бренду, кросовер Audi Q5, також отримала дуже адекватний прайс. Бензинову версію зараз віддають за 78 900 доларів, що означає вигоду близько 13 500 доларів.

Якщо ж клієнт хоче плагін-гібрид Q5, то економія складе 12 тисяч доларів. Компактний паркетник Audi Q3 теж бере участь у розпродажі, хоча тут дисконт скромніший – близько 4000 доларів.

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Чому бренд пішов на такі кроки?

"Такі щедрі пропозиції є прямою реакцією на ринкову ситуацію", – зазначають експерти ринку. Справа в тому, що продажі Audi в Австралії цього року просіли на 24,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Наразі бренд реалізував трохи більше 9500 машин, що ставить його далеко позаду головних конкурентів. Для порівняння, Lexus продав понад 10 тисяч авто, Mercedes-Benz перетнув позначку у 17 тисяч, а лідирує BMW з показником майже 20 тисяч проданих автомобілів.