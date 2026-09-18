Audi забороняє продавати електромобілі AUDI в Європі: в чому причина

Як пише Motor1 із посиланням на німецьке видання Automobilwoche, місцевий імпортер Auto China вирішив зіграти на випередження та почав завозити до Німеччини новітні електромобілі, які Audi розробляла спільно з концерном SAIC спеціально для китайського ринку.

Ці машини випускаються під окремим брендом AUDI – великими літерами та принципово без фірмових "чотирьох кілець" на решітці радіатора.

Для українських водіїв, які часто розглядають купівлю електромобілів з Китаю, ця ситуація є дуже показовою. Офіційна позиція Audi проста: імпортовані E5 Sportback чи E7X не стають частиною європейської дилерської мережі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це означає, що власники таких машин залишаються сам на сам із проблемами оновлення софту, діагностики, пошуку специфічних запчастин та гарантійного ремонту. Сучасний електромобіль – це гаджет на колесах, і без офіційної підтримки виробника його експлуатація перетворюється на лотерею.

Чому Audi проти власних китайських авто

Китайський суббренд створювався для молодих та просунутих покупців, тому ці машини виглядають значно сміливіше за глобальну лінійку Audi. Поява таких яскравих альтернатив на домашньому ринку в Німеччині загрожує продажам офіційних європейських моделей e-tron. Представники бренду заявили, що ініціювали судовий процес проти імпортера та жорстко захищатимуть свої права.

Зараз моделі E5 Sportback та E7X вже зникли із сайту німецького дилера, хоча там досі вільно продаються інші "китайці" від Xiaomi, Zeekr та Huawei.

Іронія ситуації полягає в тому, що Audi витратила величезні гроші на розробку крутих електромобілів для Китаю, які виявилися настільки привабливими, що європейці готові купувати їх навіть через "сірі" схеми без жодних гарантій.