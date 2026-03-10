Audi випустила лімітовану RS 3 до ювілею легендарного двигуна: за що хочуть 110 тисяч євро

Компанія Audi презентувала спеціальну версію RS 3 competition limited, створену на честь 50-річчя легендарного п’ятициліндрового двигуна. Як повідомляє пресслужба бренду, модель вийде обмеженим тиражем у 750 екземплярів і поєднуватиме фірмовий мотор 2.5 TFSI з ексклюзивним дизайном та покращеною керованістю.

До речі Audi A8 припиняють виробляти

Ювілей легендарного п’ятициліндрового двигуна

Історія п’ятициліндрових двигунів Audi почалася у 1976 році з моделі Audi 100. Саме ці мотори згодом стали символом спортивних моделей бренду, особливо в епоху ралі Audi Sport quattro.

У новій Audi RS 3 competition limited використовується добре відомий турбомотор 2.5 TFSI, який розвиває 400 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Такий агрегат дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена 290 км/год.

Особливу атмосферу створює характерний звук п’ятициліндрового двигуна, який формується завдяки специфічному порядку запалювання 1-2-4-5-3.

Більше карбону та новий колір

Спеціальна версія отримала помітно агресивніший дизайн. Передню частину доповнили новими карбоновими елементами, зокрема канардами та розділеним сплітером.

Карбон використано також для корпусів дзеркал, бічних порогів, заднього спойлера та декоративних елементів дифузора.

Також цікаво спортивний позашляховик випустили у рожевому кольорі

Автомобіль комплектується 19-дюймовими дисками у кольорі Neodymium Gold. Покупцям запропонують три варіанти кузова: Daytona Grey, Glacier White Matte та Malachite Green — новий колір, натхненний культовим Audi Sport quattro.

Підвіска для треку

Для RS 3 competition limited вперше застосували регульовану підвіску. Вона дозволяє змінювати параметри стиснення та відбою амортизаторів, підлаштовуючи автомобіль під різні дорожні умови або стиль водіння.

Крім того, модель отримала жорсткіший задній стабілізатор, систему розподілу крутного моменту torque splitter, а також карбон-керамічні гальма.

Для максимального зчеплення з дорогою доступні напівсліки Pirelli P Zero Trofeo R.

Особливий інтер’єр

У салоні використано ексклюзивну кольорову схему чорний, Neodymium Gold і Ginger White. Спортивні ковшеподібні сидіння RS мають обробку мікрофіброю Dinamica з контрастною прострочкою.

На центральній консолі розміщено індивідуальний серійний номер автомобіля, що підкреслює обмежений тираж.

Цифрова панель приладів Audi virtual cockpit plus отримала спеціальний дизайн із білими шкалами — відсилання до легендарного Audi RS2 Avant.

Також цікаво чому подешевшав AUDI E5 Sportback

Ціна та старт продажів

Audi RS 3 competition limited буде доступна у двох кузовах — Sportback і Sedan.

У Німеччині ціни починаються від 108 365 євро за Sportback та 110 005 євро за Sedan. Поставки перших автомобілів у Європі заплановані на середину 2026 року.