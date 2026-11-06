Audi запускає масштабний центр розробок у Шанхаї: що відомо про нові моделі ексклюзивно для Китаю

Як повідомляє Audi, новостворений хаб отримав назву AUDI Innovation & Technology Center (AITC) і зібрав під своїм дахом близько 300 провідних інженерів. Команда супроводжуватиме весь життєвий цикл майбутніх машин – від перших ескізів до запуску в серійне виробництво.

Головна ставка в новому центрі робиться на глибоку інтеграцію штучного інтелекту та просунуті системи допомоги водієві. Інженери обіцяють вивести взаємодію людини з автомобілем на абсолютно новий рівень, використовуючи мультимодальні інтерфейси та персоналізовані цифрові рішення.

"Китай є ключовим ринком для нашої компанії та одним із найдинамічніших інноваційних центрів в автоіндустрії",– Гернот Долльнер, голова правління Audi. За його словами, щоб досягти успіху в цьому регіоні, виробнику необхідно працювати максимально близько до клієнтів і миттєво перетворювати нові технології на реальні продукти. Саме тому партнерство з місцевим гігантом SAIC виглядає як цілком логічна інвестиція в довгострокову конкурентоспроможність.

Нова платформа та ексклюзивні моделі

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Керуватимуть масштабним проєктом Маттіас Пфістер та його заступник Шань Юньвей. Їхня команда вже працює над створенням другого покоління архітектури Advanced Digitized Platform, яка стане технологічним хребтом для всіх майбутніх новинок марки.

"Ми поєднуємо наш інженерний досвід із місцевими розробками та швидким прийняттям рішень, щоб перевершити очікування водіїв", – Фред Шульце, генеральний директор спільного підприємства Audi та SAIC.

Нагадаємо, що спеціальний суббренд AUDI створили у 2024 році виключно для китайського ринку. Він орієнтований на заможних клієнтів, які цінують високі технології та глибоку інтеграцію в місцеві цифрові екосистеми.

Первістком цієї лінійки став стильний AUDI E5 Sportback, який виїхав на дороги у 2025 році. А вже у травні 2026 року компанія випустила повністю електричний кросовер AUDI E7X, до якого згодом має приєднатися ще одна модель, що завершить формування першого покоління ексклюзивних авто.