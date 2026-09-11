Audi запустила виробництво нового A2: процес налагодили на 21 місяць швидше, ніж інших моделей

Audi офіційно запустила виробництво нового A2 e-tron на заводі в Інгольштадті. Як повідомляє Audi, перші серійні автомобілі вже зійшли з конвеєра, а сама модель стала для компанії своєрідним полігоном для нової організації виробництва, цифровізації та автоматизації.

A2 e-tron запустили у виробництво швидше, ніж попередні Audi

Найцікавіше в цій історії навіть не сам факт появи нового електромобіля, а те, як Audi його створювала.

Компанія скоротила період від початку розробки до готовності автомобіля до серійного виробництва на 21 місяць порівняно з попередніми проєктами. Audi пояснює це використанням досвіду попередніх моделей, спрощенням процесів та меншою кількістю узгоджень між різними підрозділами.

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Для автомобільної промисловості це дуже суттєва економія часу. Нову модель можна швидше довести до серії, а виробник витрачає менше ресурсів на підготовку виробництва.

Сам A2 e-tron при цьому має стати не просто новою компактною Audi, а одним із ключових автомобілів у процесі перебудови бренду.

Auto24 вже розповідав про повернення Audi A2 після 25-річної паузи. Тепер модель перейшла від презентацій та попередніх замовлень до реального серійного виробництва.

Один завод вироблятиме і A2 e-tron, і A3

Audi не створювала для нового електромобіля окрему виробничу лінію з нуля.

Кузови A2 e-tron виготовляють на тих самих виробничих потужностях, що й кузови Audi A3. Гнучка конструкція підприємства дозволяє адаптувати обладнання під різні моделі, тому компанії не довелося будувати окремий завод спеціально для нового електрокара.

Це важливий момент для Audi, яка зараз намагається зробити виробництво автомобілів у Німеччині більш конкурентоспроможним.

Причому компанія максимально використовує вже наявне обладнання. Понад 1200 виробничих компонентів, серед яких зварювальні інструменти та приблизно 250 роботів, які раніше працювали з іншими моделями Audi, повторно використовують або адаптували для A2 e-tron.

Тобто новий електромобіль не означає автоматично новий завод і тисячі одиниць нового обладнання.

Audi скоротила кількість деталей і навіть складів

Ще один спосіб здешевити виробництво - зменшити його складність.

Для A2 e-tron Audi скоротила кількість виробничих номерів деталей. Це означає менше різних компонентів, які потрібно зберігати, сортувати та доставляти на конвеєр. У результаті на підприємстві потрібно менше логістичних зон, а переміщення деталей стає простішим.

Audi вперше в Інгольштадті використовує так званий принцип "нитки перлів" - string-of-pearls. Послідовність автомобілів, які мають зійти з конвеєра, визначають за шість днів до початку складання. Після цього замовлення проходить через усі виробничі ділянки в заданому порядку.

Це дозволяє постачальникам заздалегідь підготувати деталі саме в тій послідовності, у якій вони знадобляться на конвеєрі. Відповідно, зменшується потреба у великих складських і сортувальних площах.

Роботи самі встановлюють колеса

Автоматизація виробництва A2 e-tron також стала значно глибшою. В Інгольштадті Audi вперше запустила повністю автоматизоване встановлення коліс. Роботи замінили напівавтоматичні станції, які раніше використовувалися для кріплення коліс під час попереднього складання передньої та задньої підвісок.

У кузовному цеху використовується технологія bin picking. Камери та системи комп'ютерного зору визначають положення деталей, після чого робот сам вибирає потрібний компонент із контейнера та передає його далі.

Причому Audi навчила роботів працювати навіть із невеликими металевими деталями, які лежать у контейнері без певного порядку.

Для виробника це означає не лише швидший процес. Частина фізично складних та монотонних операцій переходить до роботів, а працівники можуть зосередитися на інших етапах виробництва.

Штучний інтелект уже працює на заводі

Audi також переносить у виробництво технології штучного інтелекту. Підприємство використовує промислову хмарну систему Edge Cloud 4 Production. Вона об'єднує цифрові системи складання, зокрема контроль електронних блоків автомобіля та системи, які підказують працівникам інформацію щодо конкретної комплектації.

За даними Audi, централізація цих функцій дозволяє відмовитися більш ніж від 450 промислових ПК у складальному виробництві.

Окремо компанія впроваджує AI-помічників для працівників. Наприклад, Supply Chain Chatbot допомагає знаходити інформацію про виробничі процеси, документацію та експертні знання.

Інший AI-помічник використовується службами технічного обслуговування для аналізу несправностей та пошуку можливих рішень. Тобто штучний інтелект у випадку A2 e-tron працює не тільки всередині автомобіля, а й безпосередньо на конвеєрі.

Audi повернулася до ідеї ефективного компактного електромобіля

Сам A2 e-tron побудований навколо іншої важливої для Audi ідеї - максимальної ефективності.

За даними виробника, версія потужністю 140 кВт з пакетом Efficiency споживає лише 12,8 кВт-год на 100 кілометрів за циклом WLTP. Це найнижчий показник серед серійних Audi за всю історію бренду. Запас ходу може сягати 646 кілометрів.

Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Саме аеродинаміка, ефективна силова установка та оптимізована батарея дозволили Audi отримати такий результат без встановлення величезного акумулятора.

Auto24 раніше детально розбирав рекордну ефективність A2 e-tron, і тепер ця модель переходить до найважливішого етапу - реального виробництва.

У A2 e-tron буде чотири версії

Audi запропонує електромобіль у чотирьох рівнях потужності. Базова версія має 125 кВт і 350 Нм, а найпотужніша - 240 кВт та 545 Нм. Для автомобіля передбачено три варіанти батарей ємністю 52, 61 та 84 кВт-год. Усі модифікації мають задній привод.

Ціни в Німеччині стартують із 38 200 євро за версію з батареєю на 52 кВт-год. Модифікація з акумулятором 61 кВт-год коштує від 41 900 євро, 170-кіловатна версія з батареєю 84 кВт-год - від 48 900 євро, а топовий варіант потужністю 240 кВт - від 51 200 євро. Перші поставки покупцям заплановані на грудень 2026 року.

Тобто Audi повертає назву A2 не просто як компактну модель, а як своєрідну точку входу в нову електричну лінійку бренду.

Виробництво A2 e-tron має змінити сам Audi

Запуск A2 e-tron показує, що для Audi цей автомобіль важливий не лише через продажі. Компанія намагається одночасно скоротити час розробки, спростити виробництво, повторно використовувати наявне обладнання, автоматизувати більше операцій та перевести частину виробничих процесів у хмару.

При цьому Audi окремо наголошує на підготовці працівників. Перед запуском A2 e-tron співробітники Інгольштадта проходили практичне навчання безпосередньо на конвеєрі, а також віртуальні тренування зі складання.

Тобто виробник не намагається просто замінити людей роботами. Ідея полягає в іншому: автоматизувати рутинні операції, а працівникам дати нові навички для роботи з електромобілями та цифровими системами.

І в цьому сенсі A2 e-tron є для Audi більшим проєктом, ніж просто нова компактна електрична модель. Автомобіль стає першим серйозним прикладом того, як компанія хоче одночасно здешевити, прискорити та цифровізувати виробництво в Німеччині.