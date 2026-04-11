Аварія на 2,5 мільйона доларів: Ford GT розбили в Каліфорнії одразу після покупки

Аварія трапилася в містечку Кармайкл (штат Каліфорнія), пише Carscoops. Попри наявність відеозаписів з камер спостереження, точна причина втрати керування залишається предметом дискусій. На низькоякісних кадрах видно, що Ford GT рухався швидше за основний потік транспорту, проте не на граничній швидкості.

У момент наближення до виїзду з парковки з’явився фургон, який став каталізатором подальших подій. Незрозуміло, чи стався прямий контакт між машинами, чи водій суперкара просто злякався перешкоди та різко смикнув кермо, але Ford миттєво втратив зчеплення з дорогою. Автомобіль розвернуло за годинниковою стрілкою, після чого він на великій швидкості врізався в бетонні конструкції та елементи ландшафтного дизайну.

Наслідки удару для ексклюзивного суперкара

Сила зіткнення була настільки потужною, що легкий вуглепластиковий кузов Ford GT підкинуло в повітря. Під час удару з дверей буквально зірвало зовнішню обшивку, а машину відкинуло назад, розвернувши у протилежному напрямку. Хоча на перших кадрах після зупинки здавалося, що пошкодження локальні, детальний огляд виявив плачевний стан авто.

Майже кожна кузовна панель отримала деформації, а внутрішні вузли та агрегати, ймовірно, зазнали критичних структурних пошкоджень. Єдиним робочим елементом, що залишився помітним для очевидців, були аварійні вогні, які продовжували миготіти на руїнах розкішного авто.

Стан екіпажу та рятувальна операція

Найважливішим підсумком цієї події є те, що обоє пасажирів вижили. За щасливим збігом обставин, у момент аварії поруч проїжджала карета швидкої допомоги, що дозволило надати першу допомогу миттєво. Обох постраждалих госпіталізували, і, за прогнозами медиків, вони мають повністю одужати.

Наразі донька власника автомобіля збирає додаткову інформацію та свідчення очевидців, щоб відтворити повну картину подій. Це розслідування має встановити, чи була аварія результатом технічної помилки водія, чи наслідком небезпечного маневру водія фургона, який виїжджав з парковки.