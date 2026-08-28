Австралійці створили монструозний кемпер Toyota HiAce 4×4, що перевершує Land Cruiser на бездоріжжі

У світі позашляхових Toyota одне з головних місць традиційно займає Land Cruiser 70. Однак австралійська компанія Headspace Campers вирішила використати для створення експедиційного кемпера зовсім іншу модель – комерційний фургон Toyota HiAce. За основу взяли довгобазний HiAce LWB для австралійського ринку, зазначає Carscoops.

На відміну від японської версії з компонуванням "кабіна над двигуном", цей автомобіль має переднє розташування двигуна та більший кузов. Заводський задній привод замінили на повний – для цього використали роздавальну коробку від Land Cruiser 200, понижувальну передачу та диференціали з пневматичним блокуванням.

Підвіску також серйозно доопрацювали. Фургон отримав регульовані амортизатори з виносними резервуарами та 35-дюймові шини Toyo Open Country Mud Terrain на 16-дюймових колесах. У результаті дорожній просвіт досяг 300 мм. За даними Headspace Campers, це більше, ніж у будь-якого серійного Land Cruiser.

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Позашляхове оснащення

Зовні переобладнаний Toyota HiAce можна впізнати за сталевими бамперами, шноркелем, захистом кузова та посиленою лебідкою. На даху встановлений багажник, а ззаду передбачені кріплення для двох запасних коліс. Також кемпер отримав електричні бічні підніжки та бічні тенти.

При цьому основна частина кузова залишилася у заводському стані, включно з галогенними фарами та білим кольором French Vanilla. Компанія навіть випробовувала свій HiAce проти модифікованого кемпера на базі Land Cruiser 70 Series.

Всередині більше простору, ніж у Land Cruiser

Головною перевагою Toyota HiAce перед традиційними позашляховиками залишається величезний внутрішній простір. Довжина вантажного відсіку становить 2740 мм, а його об'єм – 6200 літрів. Це дозволило Headspace Campers розмістити всередині повноцінну житлову зону. Тут є душ із системою гарячого водопостачання, зона відпочинку, яка трансформується у ліжко, та висувна кухня.

Кухонний модуль обладнаний двоконфорковою індукційною плитою, мийкою та холодильником. Над основною частиною салону встановили електричний підйомний дах. Він відкриває доступ до другої спальної зони з ліжком завширшки 1450 мм та завдовжки 2100 мм. Для нього передбачений матрац із піни з ефектом пам'яті. У верхній частині також є великі полотняні вікна, дерев'яна стеля, світлодіодне освітлення, USB-порти та додаткові місця для зберігання речей.

Для автономної роботи кемпера без підключення до зовнішньої електромережі встановили 48-вольтову електричну архітектуру з літієвим акумулятором ємністю 200 А-год. За даними виробника, система дозволяє одночасно користуватися двома аерофритюрницями, індукційною плитою, холодильним обладнанням та кондиціонером протягом ночі. Також під кузовом розташовані резервуари для води.

Для тривалих подорожей передбачили збільшений запас дизельного палива – сумарно до 275 літрів. При цьому силовий агрегат залишився без змін. Toyota HiAce оснащений 2,8-літровим турбодизелем потужністю 174 к.с. та максимальним крутним моментом у 450 Нм. Корисне навантаження фургона становить від 1500 до 1600 кг, а максимальна маса причепа – 1700 кілограмів.

Скільки коштує такий кемпер