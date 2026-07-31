Австрія з 1 серпня знижує швидкість до 80 км/год: нові правила мають протистояти літнім заторам

Масштабний експеримент боротьби із заторами розпочнеться на одній із найзавантаженіших автомагістралей країни. З 1 серпня на окремих ділянках автостради A10 Tauern, що з'єднує Зальцбург і Філлах, запроваджуються нові обмеження швидкості, тимчасові перекриття з'їздів та додаткові заборони для окремих категорій транспорту.

За задумом фахівців державної компанії Asfinag, такі заходи мають зробити рух більш рівномірним під час пікового літнього сезону та не допустити, щоб тисячі автомобілів об'їжджали затори через невеликі населені пункти.

Які обмеження вводять

Щосуботи, починаючи з 1 серпня, з 06:00 до 16:00 будуть закриті з'їзди Кухль і Голлінг, а в Голлінгу також перекриють в'їзд на автомагістраль в обох напрямках. Водіям, які прямують саме до цих населених пунктів, рекомендують користуватися об'їзними маршрутами через Галлайн або перевал Луег.

На відрізку між Зальцбургом і Голлінгом максимальну швидкість тимчасово знизять до 80 км/год. Далі, до пункту оплати проїзду Санкт-Міхаель, діятиме ліміт 100 км/год.

Одночасно вводиться заборона на обгін для вантажівок масою понад 7,5 тонни та легкових автомобілів із важкими причепами. Крім того, у суботу рух вантажного транспорту на цій ділянці буде повністю заборонений.

Навіщо це потрібно

У Asfinag пояснюють, що головна мета нових правил – залишити транзитний транспорт на автомагістралі та не допустити перевантаження прилеглих сіл. У попередні роки водії масово намагалися об'їхати затори місцевими дорогами, створюючи проблеми для жителів населених пунктів.

За словами члена правління компанії Гартвіга Хуфнагля, це перший етап сучасної системи інтелектуального управління дорожнім рухом, яку в майбутньому планують розширити.

Експеримент триватиме до осені

Аналогічні обмеження повторяться 8 та 15 серпня, а 22 і 29 серпня, а також 5 вересня подібний пілотний проєкт випробують уже в напрямку Зальцбурга із закриттям інших з'їздів на A10.

До 13 вересня також залишаються чинними раніше запроваджені обмеження для транзитного транспорту. Водії, які безпідставно з'їжджатимуть з автомагістралі, щоб скоротити маршрут через навколишні села, ризикують отримати штраф у 200 євро.

Якщо експеримент покаже позитивні результати, уже у 2027 році Австрія планує розширити систему керування трафіком, збільшити кількість ділянок із секційним контролем швидкості та впровадити нові рішення для зменшення заторів перед тунелями.