Австрія жорстко штрафуватиме водіїв фургонів та авто з причепами: кому заборонили ліву смугу

Як повідомляє Auto Trends з посиланням на австрійський автоклуб ÖAMTC та управління дорогами ASFINAG, нові правила покликані розвантажити критичні ділянки трас із затяжними підйомами.

Саме там повільні вантажівки та перевантажені легкові авто під час обгону створювали кілометрові затори та блокували швидший транспорт. Дорожня поліція Австрії вже встановила відповідні знаки з перекресленим причепом та налаштувала цифрові табло на естакадах.

Тепер водії згаданих категорій транспорту зобов'язані рухатися виключно двома правими смугами, щоб забезпечити безперешкодний проїзд більш прудких легковиків.

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Тотальний відеоконтроль та неминучі штрафи

Контроль за дотриманням рядності ведеться безперервно за допомогою спеціальних камер та поліцейських патрулів. Австрійські правоохоронці не приймають жодних виправдань щодо незнання місцевих ПДР, адже цифрові вивіски працюють цілодобово.

"Покарання за блокування швидкісних смуг буде максимально жорстким і безкомпромісним. Повільний маневр обгону на підйомі знижує пропускну здатність дороги майже на третину, – пояснюють експерти з безпеки руху.

Якщо порушення зафіксує патруль, водій сплатить на місці від 70 євро. У разі створення аварійної ситуації справу передадуть до суду, де сума стягнення зросте до кількох сотень євро.

Австрійська дорожня поліція суворо стежить за забороною обгону на підйомах за допомогою систем камер. Фото: сайт Auto Trends

Як уникнути проблем українським водіям

Перед поїздкою до Альп обов'язково зазирніть у техпаспорт та перевірте загальну довжину вашого автомобіля разом із причепом. Якщо автопоїзд перевищує позначку в сім метрів, про виїзд далі другої смуги доведеться забути.

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Також варто уважно стежити за інформацією на світлових порталах над дорогою. Перед початком затяжного підйому завчасно перелаштуйтеся праворуч та тримайте безпечну дистанцію до фур.

Хоча в Україні подібні жорсткі обмеження на багатосмугових трасах поки не діють, наші співвітчизники часто подорожують Європою. Тому після перетину австрійського кордону з кемпером чи на важкому бусі краще триматися правих смуг – це збереже ваші нерви та гроші.

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Австрійський автомобільний клуб ÖAMTC та компанія з управління автомагістралями ASFINAG наголошують, що запровадження суворої заборони на використання третьої та четвертої смуг на багатосмугових автомагістралях для вантажівок, фургонів понад 3,5 тонни та поєднань понад 7 метрів, запроваджено для покращення потоку руху на критичних ухилах.

За ігнорування цих вимог поліцейські патрулі жодних винятків робити не будуть: як місцевих водіїв, так і іноземних каратимуть за недотримання цього правила блоковими штрафами та адміністративним провадженням.