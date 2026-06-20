Автобуси почали фіксувати порушників паркування: де працює ця система

Європа та світ активно впроваджують автоматизований контроль дорожнього руху. У Нью-Йорку водії, котрі накопичили 16 і більше штрафів, зобов'язані встановлювати у своїх автомобілях GPS-пристрої моніторингу. В Італії працюють секційні комплекси контролю швидкості Tutor із застосуванням ШІ. У Німеччині ж до виявлення порушників залучили міські автобуси, обладнані спеціальними камерами.

Ідея використання громадського транспорту для контролю дорожньої ситуації виявилася напрочуд ефективною і безкоштовною. Як пише Авто24, автобуси й без того постійно курсують містом, а встановлені на них камери дозволяють виявляти значно більше порушень, ніж стаціонарні комплекси фотофіксації на окремих перехрестях чи ділянках дороги.

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Автобуси в Німеччині вже "виписують" штрафи

Свіжим прикладом стала пілотна програма із встановлення зовнішніх камер на міських автобусах Франкфурта-на-Майні. Йдеться не про внутрішнє відеоспостереження в салоні, а про фронтальні камери, що під час тестування продемонстрували високу ефективність.

Франкфуртська автобусна компанія In-der-City-Bus (ICB) залучила до експерименту десять великих автобусів, що працюють на трьох маршрутах міста.

Два порушники відразу: легковий автомобіль та фургон. Фото: traffiQ Франкфурт-на-Майні

Під час руху камери фіксували транспортні засоби, припарковані таким чином, що вони перешкоджали проїзду громадського транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф до 70 євро, що за поточним курсом становить близько 3 600 гривень.

Не тривожна кнопка 102, але результативна

Ключова особливість системи полягає в тому, що вона не працює повністю автоматично. У кабіні водія встановлена спеціальна кнопка, яку дозволено натискати лише тоді, коли неправильно припаркований автомобіль справді створює перешкоду для руху автобуса смугою громадського транспорту.

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Водночас система дає змогу фіксувати не лише порушення правил паркування, а й проїзд на заборонний сигнал світлофора, несанкціонований рух смугами громадського транспорту та інші порушення ПДР.

Водій сам собі контролер

Кількість транспортних засобів із такими камерами поступово збільшується. Уже цього року до програми планують долучити й трамваї. Про це днями повідомила tagesschau.de.

Про новацію міська влада не повідомляла заздалегідь. Перші результати експлуатації оприлюднили лише після чотирьох місяців роботи системи. У Департаменті мобільності Франкфурта, транспортній компанії traffiQ та Управлінні громадського порядку заявили, що задоволені результатами пілотного проєкту.

Ефект уже відчутний: водії значно рідше перешкоджають руху громадського транспорту на виділених смугах.

Водночас штрафи буквально посипалися на порушників. Від початку тестування водії автобусів зафіксували 421 випадок порушення.

"Автобусні смуги та зупинки мають залишатися вільними, щоб система громадського транспорту працювала надійно. Навіть коротка зупинка біля кондитерської, коли автомобіль блокує автобусну смугу, створює незручності для багатьох пасажирів: вони можуть запізнитися на пересадку, до школи, лікаря чи додому. Фронтальні камери допомагають ефективніше виявляти та припиняти такі порушення, – пояснив директор з питань мобільності Вольфганг Зіферт.

Пасажир автобуса чи трамвая має пріоритет

Щодня до розгляду надходить у середньому до восьми повідомлень про порушення. Працівники контрольних органів перевірили кожен випадок фотофіксації й не виявили помилкових повідомлень від водіїв автобусів.

Пілотна програма стартувала в лютому. Якщо неправильно припаркований автомобіль блокує автобусну смугу або заважає під'їзду до зупинки, водій автобуса може одним натисканням кнопки зробити серію фотографій порушення.

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За словами керуючого директора traffiQ Тома Рейнхольда, фронтальні камери використовуються виключно тоді, коли порушення реально впливає на рух громадського транспорту.

Фото разом із координатами та часовими мітками передаються оператору системи. Після автоматичної анонімізації сторонніх осіб матеріали надходять до спеціального онлайн-порталу відділу штрафів Управління громадського порядку.

До кінця травня відомство вже виписало 325 штрафів та винесло 75 попереджень.

Досвід отримав поширення

Окрім In-der-City-Bus, до використання фронтальних камер у місті долучився й перевізник Deutsche Bahn Regio Mitte (DBRM). Там пасажирські машини працюють за такою на кількох закріплених маршрутах. Поки йде тестування. Перші враження позитивні.

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У Вісбадені після років малорезультативної боротьби з порушниками (див. відео внизу) також з'явився потужний інструмент впливу на порушників. Там доступні фотодокази, що дозволяють виявляти водіїв, які їдуть у неправильному напрямку та паркуються неправильно, оскільки чотирнадцять автобусів ESWE оснащено фронтальними камерами.

Будь-хто у Вісбадені, хто помилково їде автобусною або екологічною смугою, буде перевірений та отримає штраф.

Водії автобусів вже вважають кнопку фотофіксації за реального помічника, а водії-порушники почали остерігатися рейсових автобусів на маршруті – дорого обходяться перешкоди громадському транспорту.