Автогаз із Польщі більше не їде: чому імпорт впав до нуля та що буде далі

Як повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи А-95, подібна абсолютна відсутність польського ресурсу востаннє фіксувалася ще у березні 2022 року.

Головною причиною такої різкої зміни логістики стала економіка. Через військові дії США відносно Ірану котирування ARA стрімко пішли вгору, тоді як південні цінові індикатори залишилися стабільними.

У результаті різниця у вартості між північними та південними постачаннями досягла вражаючих 160 доларів за тонну. Купувати дорогий польський газ українським компаніям стало просто невигідно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Черги на кордоні та нова логістика

Додатково ситуацію ускладнили традиційні затримки на пунктах пропуску. Автомобільний імпорт із сусідньої країни повністю зупинився ще 14 вересня.

Фінансово перевізникам не вигідно робити невелике коло – більше простоїш на кордоні, тому по західному кордону всі зосередилися на Латвії й Литві,

– один із великих українських імпортерів.

Через це трейдери масово кинулися замовляти залізничні перевезення. Проте військові обстріли інфраструктури суттєво загальмували рух вагонів із пальним.

Лише 7 жовтня на підконтрольні українській владі території заїхала партія автогазу залізницею, яка простояла на кордоні понад два тижні. Експерти прогнозують, що польські газовози знову поїдуть до нас лише тоді, коли роздрібні ціни на українських АЗС підуть угору.