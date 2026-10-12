Автогаз по 49 гривень та різкий стрибок цін на Укрнафті: які ціни на АЗС

Як повідомляють видання РБК-Україна та профільний портал enkorr, головним драйвером змін стали затримки в логістиці та суттєве зростання вартості пального на зовнішніх ринках. Лише за останній тиждень гуртові партії скрапленого газу додали в ціні понад 4 гривні, що миттєво відобразилося на стелах роздрібних операторів.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, найактивніше переписують прайси преміальні мережі, які орієнтуються на імпортний ресурс. Найбільшу динаміку показав SOCAR, де блакитне пальне додало одразу 3,40 гривні і тепер коштує 48,61 грн/л.

Не відстають і конкуренти, адже на заправках WOG літр газу обійдеться водіям у 48,90 гривні, що наразі є найвищим показником по країні. Водночас мережа OKKO встановила цінник на рівні 47,90 грн/л.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Майже 49: автогаз на АЗС дорожчає вслід за гуртом

Що з цінами на бензин та дизель

Поки преміальні бренди утримують вартість класичного пального на стабільному рівні, у сегменті дискаунтерів відбулися точкові, але відчутні зміни. Державна Укрнафта повернула ціну на свій фірмовий бензин 95 Energy до попередніх значень, додавши одразу 3 гривні.

Тепер цей вид пального коштує 91,90 грн/л, хоча базова "п'ятірка" залишилася на приємній для гаманця позначці у 88,90 гривні. Це зберігає суттєвий розрив із преміум-сегментом, де за літр стандартного А-95 просять майже 96 гривень.

Експерти ринку зазначають, що через мінімальну різницю між гуртовими та роздрібними цінами, подорожчання автогазу на заправках лише набиратиме обертів. Фахівці бачать усі передумови для того, щоб найближчим часом вартість літра LPG впевнено перетнула позначку у 49 гривень.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку жовтня ситуація на паливному ринку залишалася відносно спокійною. Тоді експерти прогнозували стабілізацію цін на бензин у коридорі 93-94 гривні за літр, запевняючи водіїв, що швидкого зростання до психологічної позначки у 100 гривень очікувати не варто.