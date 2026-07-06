Автогаз знову вигідніший за бензин і дизель: скільки коштує проїхати 100 кілометрів на авто

Світовий ринок скрапленого газу різко охолов після весняної цінової паніки. За інформацією паливного експерта Сергія Сапегіна, Saudi Aramco знизила липневі ціни пропану та бутану майже на чверть, а українські АЗС досить швидко відреагували на цей сигнал. У результаті автогаз знову став найдешевшим масовим пальним не лише за ціною літра, а й за реальною вартістю пробігу, стверджують в Авто24.

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Автогаз коштує половину ціни бензину

Станом на початок липня середня роздрібна ціна автогазу в Україні становила 40,52 грн за літр. Бензин А-95 коштував 74,57 грн, а дизельне пальне — 76 грн.

Отже, літр LPG дешевший за бензин на 34,05 грн, а за дизель — на 35,48 грн.

У відносному вимірі автогаз коштує лише близько 54% від ціни А-95 та 53% від ціни дизельного пального. Це вже не невелика різниця на стелі АЗС, а повноцінний ціновий розрив.

Навіть з урахуванням того, що автомобіль на газі зазвичай витрачає більше літрів на 100 км, LPG залишається значно вигіднішим.

Скільки коштує проїхати 100 км

Для порівняння візьмемо умовні автомобілі одного класу. Бензинова машина витрачає 8 літрів А-95 на 100 км, газова — 9,6 літра LPG, а дизельна — 6,5 літра.

За актуальних цін 100 км на автогазі коштуватимуть приблизно 389 грн.

Така сама дистанція на бензині обійдеться майже у 597 грн, а на дизельному пальному — у 494 грн.

Таким чином, LPG економить близько 208 грн на кожних 100 км порівняно з бензином і приблизно 105 грн порівняно з дизелем.

На пробігу 1000 км різниця становить уже близько 2080 грн проти А-95 та 1050 грн проти дизеля.

Для водія, який проїжджає 20 тисяч кілометрів на рік, теоретична економія на пальному може перевищити 41 тисячу гривень порівняно з бензином. Але реальний результат залежатиме від витрати конкретного авто, частки бензину під час прогрівання та вартості обслуговування ГБО.

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Чому світовий автогаз різко подешевшав

Головний сигнал надійшов із липневих контрактних цін великих постачальників LPG.

Saudi Aramco знизила ціну пропану на 180 доларів — до 580 доларів за тонну. Бутан подешевшав на 220 доларів — до 600 доларів за тонну.

Це означає падіння приблизно на 24% для пропану та 27% для бутану лише за місяць. Причиною стала більша пропозиція скрапленого газу на світових ринках.

Для України важливими є не лише саудівські ціни. Орієнтиром для Середземноморського та Чорноморського регіонів також виступають котирування алжирської Sonatrach.

У липні Sonatrach знизила ціну пропану до 518 доларів за тонну, а бутану — до 600 доларів. Це помітно нижче весняних піків, коли через дефіцит і логістичні ризики ціни різко злетіли.

Українські АЗС відреагували швидше по газу

Автогаз традиційно швидше реагує на зміну гуртової вартості, ніж бензин. Запаси LPG у мережах менші, партії обертаються швидше, а конкуренція між операторами залишається високою.

Саме тому світове здешевлення досить швидко стало помітним на українських стелах.

Бензин реагує повільніше. У його ціні більшу роль відіграють довші логістичні ланцюги, запаси, валютний курс, податкове навантаження та цінова політика великих мереж.

Дизель теж суттєво подешевшав після весняних максимумів. Але навіть після падіння його літрова ціна залишається майже удвічі вищою за вартість LPG.

Чи варто зараз встановлювати ГБО

Низька ціна автогазу знову повертає сенс переобладнанню бензинових автомобілів. Але рахувати треба не лише різницю між цінами на колонці.

Наприклад, якщо конкретний автомобіль економить на LPG близько 200 грн на кожних 100 км, то 30 тисяч гривень, витрачених на встановлення системи, теоретично повернуться приблизно за 15 тисяч кілометрів.

Якщо ж машина має невеликий двигун, мало їздить або споживає частину бензину під час кожного короткого маршруту, строк окупності буде довшим.

Найкраще ГБО працює на автомобілях із великими атмосферними бензиновими двигунами, високою витратою та регулярними пробігами. Саме тому газ часто встановлюють на американські кросовери, позашляховики, пікапи та робочі автомобілі.

Не кожному двигуну підходить газ

Цінова перевага не означає, що ГБО варто встановлювати на будь-який автомобіль.

Сучасні двигуни з безпосереднім упорскуванням бензину потребують складніших і дорожчих систем. Частина таких моторів навіть після переобладнання продовжує споживати бензин разом із газом.

Потрібно також враховувати регулювання клапанів, заміну фільтрів, обслуговування форсунок, перевірку герметичності та майбутню заміну балона.

Для деяких двигунів економія залишається відчутною навіть з урахуванням цих витрат. Для інших встановлення дорогого обладнання за невеликого річного пробігу може ніколи не окупитися.

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Чи буде автогаз дешевшати далі

Поточна ситуація вигідна для водіїв, але чекати автоматичного та безперервного падіння цін не варто.

Світовий ринок уже пройшов глибоку корекцію після весняного стрибка. Подальша динаміка залежатиме від попиту в Азії, обсягів постачання, ситуації в Перській затоці, вартості фрахту та доступності чорноморської логістики.

В Україні до цього додаються курс валют, витрати на доставку, розміри запасів і конкуренція між мережами АЗС.

Тобто автогаз може подешевшати ще трохи, але повернення до весняних цін також не можна виключати у разі нового зовнішнього шоку.

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