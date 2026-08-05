Автопром Європи щороку втрачає мільярди через залежність від азійських акумуляторів: інфографіка

За даними дослідження Deloitte, без власного повноцінного ланцюга виробництва акумуляторів європейські компанії недоотримають близько 10,5 млрд євро прибутку упродовж найближчих чотирьох років.

Торік 77% акумуляторних елементів для електромобілів було вироблено в Азії проти 70% роком раніше. Частка Європи залишається незмінною – лише 13%, при цьому 98% виробничих потужностей на території ЄС контролюють азійські компанії.

Втрати можуть зрости до 150 млрд євро

Аналітики прогнозують, що до 2030 року в Європі випускатимуть майже 28 млн електромобілів, для яких знадобляться акумулятори загальною місткістю 1950 ГВт-год. Якщо Європа й надалі залежатиме від імпортних компонентів, обладнання та технологій, сукупна втрачена додана вартість сягне не десятків, а понад сотню мільярдів євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільша частина прибутку у виробництві акумуляторів формується під час видобутку та переробки сировини, а також виготовлення елементів. Саме в цих сегментах європейські виробники поки що поступаються азійським конкурентам.

"Місцеві виробники акумуляторів втратять прибуток у 10,5 мільярда євро упродовж наступних чотирьох років, якщо не вироблятимуть їх самостійно. Якщо додати імпортовані проміжні продукти, виробничі потужності та кваліфікованих працівників, надісланих з Азії, від яких залежить європейська індустрія акумуляторів, втрачена додана вартість може додати до 100–150 мільярдів євро до 2030 року, – заявили експерти Deloitte в релізі для presseportal.de.

Чотирирічна перспектива для європейського автопрому не дуже весела, не кажучи вже про далекі плани. Інфографіка: Авто24 за матеріалами Deloitte

Галузь закликає до підтримки

Дослідження, проведене серед 222 керівників компаній у 13 країнах Європи, показало, що головними перешкодами для розвитку залишаються дефіцит матеріалів, складний запуск виробництва, нестача досвіду та надмірне регулювання.

Є ще один суттєвий аргумент: лише 40% проєктів у сфері виробництва акумуляторів за останні три роки були реалізовані відповідно до плану.

У Deloitte наголошують, що Європі необхідні цільові інвестиції, державні субсидії, швидші процедури погодження проєктів і довгострокова підтримка електромобільної галузі. На думку експертів, це дасть змогу зменшити залежність від Китаю та зміцнити конкурентоспроможність європейського автопрому.