Автопром Європи щороку втрачає мільярди через залежність від азійських акумуляторів: інфографіка

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Deloitte: акумулятори визначають запас ходу, продуктивність та ціну електромобіля
За даними дослідження Deloitte, без власного повноцінного ланцюга виробництва акумуляторів європейські компанії недоотримають близько 10,5 млрд євро прибутку упродовж найближчих чотирьох років.
Торік 77% акумуляторних елементів для електромобілів було вироблено в Азії проти 70% роком раніше. Частка Європи залишається незмінною – лише 13%, при цьому 98% виробничих потужностей на території ЄС контролюють азійські компанії.
Втрати можуть зрости до 150 млрд євро
Аналітики прогнозують, що до 2030 року в Європі випускатимуть майже 28 млн електромобілів, для яких знадобляться акумулятори загальною місткістю 1950 ГВт-год. Якщо Європа й надалі залежатиме від імпортних компонентів, обладнання та технологій, сукупна втрачена додана вартість сягне не десятків, а понад сотню мільярдів євро.
Найбільша частина прибутку у виробництві акумуляторів формується під час видобутку та переробки сировини, а також виготовлення елементів. Саме в цих сегментах європейські виробники поки що поступаються азійським конкурентам.
"Місцеві виробники акумуляторів втратять прибуток у 10,5 мільярда євро упродовж наступних чотирьох років, якщо не вироблятимуть їх самостійно. Якщо додати імпортовані проміжні продукти, виробничі потужності та кваліфікованих працівників, надісланих з Азії, від яких залежить європейська індустрія акумуляторів, втрачена додана вартість може додати до 100–150 мільярдів євро до 2030 року, – заявили експерти Deloitte в релізі для presseportal.de.
Чотирирічна перспектива для європейського автопрому не дуже весела, не кажучи вже про далекі плани. Інфографіка: Авто24 за матеріалами Deloitte
Галузь закликає до підтримки
Дослідження, проведене серед 222 керівників компаній у 13 країнах Європи, показало, що головними перешкодами для розвитку залишаються дефіцит матеріалів, складний запуск виробництва, нестача досвіду та надмірне регулювання.
Є ще один суттєвий аргумент: лише 40% проєктів у сфері виробництва акумуляторів за останні три роки були реалізовані відповідно до плану.
У Deloitte наголошують, що Європі необхідні цільові інвестиції, державні субсидії, швидші процедури погодження проєктів і довгострокова підтримка електромобільної галузі. На думку експертів, це дасть змогу зменшити залежність від Китаю та зміцнити конкурентоспроможність європейського автопрому.