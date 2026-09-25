Автошахраї пробивають дно: як адвокат торгував гуманітарними авто, а псевдоблагодійниця нажилася на військовому

Правоохоронці звинувачують адвоката, який завіз під виглядом гуманітарки машин на 4,2 мільйона, та шахрайку, котора виманила у військового понад 350 тисяч гривень за неіснуючий пікап.

За даними Чернівецької та Рівненської обласних прокуратур, зловмисники все частіше використовують тему допомоги армії для власного збагачення. Схеми стають складнішими: від створення фіктивних благодійних фондів до вигадування неіснуючих податків на безкоштовні машини від європейських донорів.

Адвокат у кримінальній схемі тепер сам підсудний

На Буковині перед судом постане 34-річний адвокат та двоє його спільників, які організували масштабний канал ввезення транспортує

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ділки зареєстрували три благодійні фонди на підставних осіб, відкрили рахунки та зробили електронні підписи, щоб усе виглядало максимально офіційно.

На Буковині обвинувачують адвоката та двох його спільників. Фото: Чернівецька прокуратура

Через пункти пропуску Чернівецької та Львівської митниць вони безперешкодно загнали в Україну вісім позашляховиків, мікроавтобусів та вантажівок. У деклараціях вказували, що це допомога для ЗСУ, тому не платили жодних митних зборів.

Проте до військових ця техніка так і не доїхала. Одразу після перетину кордону автомобілі передавали третім особам для приватних поїздок або ведення бізнесу, а самим махінаторам тепер світить до 11 років за ґратами.

Обіцянка-цяцянка і гроші тю-тю...

Тим часом на Рівненщині розкрили не менш зухвалу аферу, де жертвою став сам військовослужбовець.

Там жителька міста Радивилів переконала чоловіка, що може безкоштовно дістати для його підрозділу автомобіль від європейських меценатів.

Пільгових машин для армії тепер не існує: автошахраї додали в свої схеми обов'язковий "військовий збір"

Жінка представилася фінансистом вигаданої благодійної організації та заявила, що для отримання машини треба сплатити обов'язковий "військовий збір".

Довірливий боєць чотирма траншами перекинув на її особисті рахунки понад 356 тисяч гривень.

Звісно, ніякого авто не було, а гроші 52-річна аферистка просто витратила на себе.

"Наразі підозрювана відшкодувала завдані збитки у повному обсязі, але за шахрайство в умовах воєнного стану їй загрожує до п'яти років тюрми, – зазначають у прокуратурі

Редакція Авто24 застерігала уже не раз й нагадувала просте правило: при покупці транспорту для фронту довіряйте лише перевіреним волонтерам та офіційним фондам.

Будь-які прохання перекинути гроші на незрозумілі збори чи податки за безкоштовну гуманітарку – це стовідсотковий маркер шахраїв.