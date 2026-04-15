Автосхема втечі: як і де в Україні ухилянтів везуть до кордону колонами та скільки це коштує

Оперативники Чернівецького прикордонного загону встановили, що жителі Хмельниччини налагодили канал переправлення за кордон. Це була добре продумана схема з кількома рівнями захисту від випадкових перевірок.

Захист дав збій. У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували діяльність групи та провели затримання.

Колона з "розвідкою" попереду

Схема працювала за чітким сценарієм. Організатор координував дії спільників, які діяли на двох автомобілях.

У першій машині їхали двоє учасників групи – вони перевіряли маршрут на наявність блокпостів і контролю. Вся інформація негайно передавалася по колоні.

Позаду рухався другий автомобіль, де провідник віз "клієнта" до кордону та мав перевести його до Молдови поза пунктами пропуску.

Однак обидва авто зупинили прикордонники. Це була спільна операція прикордонників, СБУ та поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Фото: Держприкордонслужба

Скільки коштувала "послуга"

Кортеж з дох машин, особовий склад супроводу та провідник через кордон коштували 25-річному жителю Київщини 13 тисяч доларів. Знижки чи пільги не передбачалися – фіксована ціна в іноземній валюті.

Під час обшуків у фігурантів вилучили:

грошові кошти;

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

чорнові записи;

два автомобілі.

Підозри та запобіжний захід

Організатора схеми та трьох його спільників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Усім чотирьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.