АЗС Польщі з 0:00 перейшли на нові ціни: зростання вартості на один грош обернеться мільйонним штрафом

Польща запроваджує найпотужніший пакет рішень у Європі, який знижує ціни на пальне, підтримує польські сім'ї та польську економіку. З цього приводу Міністерство енергетики вчора офіційно оголосило граничні ціни на паливо.

При цьому зазначається, що Міністерство енергетики щодня оголошуватиме максимальну ціну у спеціальному комюніке. Оголошена ціна діятиме з наступного дня.

Читайте також Пальне на АЗС Польщі суттєво подешевшає: що зробив уряд

У випадку неробочих днів застосовується принцип безперервності – ціна, оголошена в останній робочий день перед вихідними або святковими та іншими неробочими днями, застосовується до наступного робочого дня, включаючи цей день.

Робоча формула визначення ціни

Гранична вартість розраховується за попередньо встановленою формулою. До неї входять середня оптова ціна палива на внутрішньому ринку, а також акциз, паливний збір, торгова маржа у розмірі 0,30 злотого за літр та ПДВ.

Читайте також Як країни ЄС знижують ціни на пальне: від зменшення податків до держрегулювання

Механізм максимальної ціни діє паралельно зі зниженням податків:

ПДВ було знижено з 23% до 8%;

акцизний збір знижено до мінімально допустимих рівнів (на 29 грош для бензину та 28 грош для дизельного пального).

"Ціна щодня визначатиметься міністром енергетики на підставі ринкових даних – середніх оптових цін найбільших постачальників, збільшених на податки та певну вартість продажу, – зазначається у релізі відомства.

Максимальна ціна встановлюватиметься на основі суворо визначеного алгоритму.

Вартість складається з:

середнє арифметичне оптових цін на пальне за попередній робочий день, повідомлених п'ятьма найбільшими учасниками ринку;

акцизний збір та збір за пальне;

фіксована сума, що покриває операційні витрати на продаж, у розмірі 0,30 злотого за літр;

ПДВ.\

Читайте також У Німеччині увагу тепер привертають найдорожчі АЗС, а не найдешевші



Яка ціна на пальне сьогодні

бензин АІ-95 – не повинен коштувати дорожче 6,16 злотого за літр;

бензин АІ-98 – не повинен коштувати дорожче 6,76 злотого за літр;

дизельне пальне – не повинно коштувати дорожче 7,60 злотих за літр.

Якщо цінник буде вищий

Сьогодні набула чинності фінансова санкція до порушення тарифного максимуму у бік збільшення ціни. Отож за продаж пального вище за встановлений ліміт передбачено серйозне покарання: штраф може досягати 1 мільйона злотих, тобто у конвертації 11,7 млн грн.

АЗС усіх форм власності "під ковпаком"

Перевірку дотримання нових правил проводитиме Національна податкова адміністрація Польщі (KAS). Вона ж здійснюватиме й фіскальні покарання порушників, якщо такі будуть.

Читайте також Як економити пальне перевізникам: старий ефективний метод

Станом на 6:00 вівторка, 31 березня, жодного порушення мережами АЗС на всій території країни не зафіксовано: дзвінків від водіїв приватного та комерційного транспорту на гарячу лінію поліції, податкової служби чи Міненерго щодо більшої вартості не надходило.

Прямий вплив на АЗС несе вигоду споживачам

Введення максимальної ціни означає, що автозаправні станції повинні коригувати свої ціни відповідно до встановленого ліміту.

Для водіїв це означає:

нижча вартість одноразової заправки;

регулярні заощадження щомісяця;

більша передбачуваність витрат, пов'язаних з використанням автомобіля.

Читайте також Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

Стабілізація цін на пальне важлива не лише для водіїв. Зниження вартості пального впливає на:

транспортні та логістичні витрати;

ціни на товари та послуги;

передбачуваність ділової активності.

Таким чином ці рішення зменшують тиск на витрати в економіці та зміцнюють економічну безпеку домогосподарств і польських підприємців.