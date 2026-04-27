"Бабцю, сідай!": як наші пілоти 77-річну бабусю на милицях з-під обстрілів витягли

Спочатку пілот квадрокоптера помітив бабусю, котра на костурах йшла зі сторони фронту в тил, падала, відпочивала, знову ледь підводилася й далі шкутильгала якмога далі від пекельного краю.

Як йдеться у пресрелізі Третього армійського корпусу, самостійно бабуся рухалася небезпечною ділянкою дороги, що перебувала під постійним вогневим обстрілом та гасаючих у небі хижих дронів ворога.

Читайте також Вітчизняні роботизовані машини можуть евакуювати, мінувати та навіть вбивати

Евакуація під вогнем

Пілот дрона відтоді вже не випускав її з поля зору, передав інформацію в штаб для реагування, а сам продовжував відстежувати її шлях, точно вказав геолокацію старенької.

У цьому селі лише подекуди вишні у білому цвітінні нагадували про життя, а ось людям тут місця вже не знайшлося.

Поки наземні служби готувалися до вжиття заходів, в режимі онлайн транслювалася картинка. В штабі добре було видно як бабуся пробиралася повз вирви від снарядів і загиблих односельців.



Прийшло розуміння, що фактично шансів вирватися у неї з того пекла, де трималася до останнього, не було. В штабі прийняли рішення негайно відправити на ту небезпечну ділянку дороги наземний роботизований евакуаційний комплекс.

Читайте також Студенти КПІ виготовлятимуть гусенично-колісні дрони для евакуації поранених

Як розвивалася операція

До роботи долучилися бійці роти безпілотних наземних систем Cerberus. Таким чином тут вбачаються реальні елементи взаємодії різних родів військ. Підрозділи Третього армійського корпусу тепер діяли спільно з бійцями 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

Бабуся на костурах мужньо трималася: падала, підводилася й знову йшла аж поки її на дорозі, де давно ніхто не їздив, підібрала спеціально вислана туди роботизована машина евакуації.

Щоб не налякати жінку, роботизовану платформу накрили ковдрою з написом: "Бабцю, сідай!".

Наземний робот рухався під координацією розвідувального безпілотника, що дозволило безпечно дістатися до старенької та вивезти її із зони ризику. Уся операція тривала близько чотирьох годин.

Читайте також Наземний дрон "Сірко" підібрав по дорозі пораненого побратима



Паралельно безпілотники супроводжували ще трьох цивільних, які виходили пішки. На визначеній точці евакуації їх зустріли військові 1-го механізованого батальйону та доправили бронеавтомобілем у безпечне місце.

Бабуся навіть не знала, що є такі машини "без шОфера", але швидко освоїлася й у безпечне місце вже їхала майже з комфортом.

Як технології рятують життя

Евакуйованій жінці виповнилося 77 років, понад пів століття вона прожила у власному будинку, який знищили обстріли. Немічна трималася у зоні ризику до останнього і лише інтенсивні ураження села, де вже не лишилося жодного вцілілого будинку, змусили її податися у тил.

На щастя, стареньку помітили пілоти розвідувальних дронів і вже не випускали її з поля зору, щоб у взаємодії з пілотами наземних роботизованих машин евакуації вивезти її у безпечне місце.

Локацію не вказуємо, але обличчя врятованої жінки та одного з її рятівників пресслужба не приховувала і ми цим скористалися – хтось упізнає й пишатиметься сином, братом, чоловіком чи просто Захисником.



У Третьому армійському корпусі вкотре закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією. Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше застосовуються не лише для бойових, а й для гуманітарних завдань - зокрема евакуації людей із найнебезпечніших ділянок фронту. Але й вони не завжди можуть встигнути.