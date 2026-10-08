Багажник для перевезення пасажирів виробником не рекомендується: як у Volkswagen Amarok зробили схованку

Як повідомляє Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, водій-електрик однієї з військових частин підшукував клієнтів через месенджер Telegram. У вересні цього року він запропонував 29-річному чоловіку організувати нелегальний вояж до сусідньої Молдови.

План виглядав продуманим до дрібниць. Організатор мав довезти пасажира до прикордонної зони, сховавши його в таємному відсіку багажника позашляховика Volkswagen Amarok.

Далі клієнт повинен був пішки обійти стаціонарний блокпост, тоді як водій спокійно проїхав би його на авто. Після цього вони мали зустрітися знову, щоб завершити маршрут до самого кордону.

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Фото на згадку: організатор та його клієнт по дорозі до кордону сфотографувалися з працівниками поліції, прокуратури та прикордонної служби. Фото: прокуратура Одещини

Раптовий блокпост та вимагання грошей

У день втечі пасажир заліз до схованки, але дорогою ділок натрапив на мобільний патруль, про який не знав заздалегідь. Злякавшись викриття, він різко змінив маршрут і відмовився везти чоловіка далі, наказавши йому йти до кордону самостійно.

Попри зірвану домовленість, організатор почав вимагати повну оплату послуг. Коли клієнт відмовився платити за незавершену роботу, військовий застосував силу та змусив віддати обумовлені 6000 доларів.

Як йдеться в релізі Одеського районного управління поліції № 1, одразу після отримання готівки правоохоронці зловмисника затримали.

"За наявності достатньої кількості зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон", – зазначила старша слідча у справі Вікторія Якушева.

За 6 000 дол. США сховав клієнта в багажнику, але це адмінпорушення не йде в порівняння з кримінальним. Фото: прокуратура Одещини

Наразі суд відправив підозрюваного під варту з можливістю застави у 332 800 гривень. Проте прокурори вважають таку суму надто м'якою та вже оскаржують рішення в апеляції, адже фігуранту світить конфіскація майна та до дев'яти років позбавлення волі.