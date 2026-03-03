Баяніст з Полтавщини перегнав в Україну вже 58 "швидких"

Техніка за сприяння від волонтерів ГО "Поважна Громада Страдча", яку очолює п. Богдан Козак, прибула для фронту і громад Полтавщини. Про це розповідає на своїй ФБ-сторінці Anna Gerych.

Усі без винятку машини – на ходовій Mercedes-Benz Sprinter, повністю укомплектовані й готові до виїзду.

Машини укомплектовані

В медичному салоні є дефібрилятори, апарати ШВЛ, кисневі концентратори, інʼєкційні помпи.

Крім цього на кожен салон є по парі мобільних нош, а також турнікети CAT G7, аспіратори-відсмоктувачі, зарядні станції EcoFlow.

Це вже четвертий спільний конвой цих організацій. За понад три роки Олег Лисенко, який проживає в Нідерландах понад 25 років і є талановитим баяністом родом з Полтавщини. Про нього редакція Авто24 уже писала.

Передані карети працюватимуть у армійських медиків як у прифронтовій зоні, так і у тилу. Фото: Anna Gerych, Facebook

Митець стає волонтером

Земляк назбирав коштів, купив і передав нашим військовим вже 58 автомобілів. Більшість із них — медичні.

Щоб зібрати гроші на авто для українського війська, він майже три роки він шукає благодійників, організовує та виступає на концертах та різних інших акціях по всій Європі.

Разом із цими автівками, пан Олег уже купив і з партнерами переправили до України 58 машин на сотні тисяч євро. Більшість із них – реанімобілі та мобільні стоматологічні кабінети.

Попередні передачі автомобілів від Music for Ukraine для військових відбулися у Львові 22 грудня 2025 року, 10 та 24 січня 2026 року.