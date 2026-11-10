Батареї Ford Mustang Mach-E майже не втрачають ємність з часом: результати дослідження

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Ford Mustang Mach-E
Як повідомляє видання Motor1, масштабне дослідження охопило автомобілі 2021 модельного року. Виявилося, що абсолютна більшість перевірених машин, а саме 95%, мають залишковий ресурс батареї на рівні від 87 до 97 відсотків.
Інженери Ford закладають у свої акумулятори ресурс щонайменше на 10 років експлуатації, обіцяючи збереження 90 процентів ємності після 160 тисяч кілометрів пробігу. Зібрана статистика з реальних доріг повністю підтверджує ці розрахунки. Понад дві тисячі досліджених кросоверів вже подолали позначку в 160 тисяч кілометрів, і їхні батареї в середньому показують 91 відсоток ємності. Є навіть справжні рекордсмени: понад три десятки машин проїхали понад 320 тисяч кілометрів, зберігши при цьому солідні 88 відсотків початкової ємності.
Як подовжити життя акумулятору
Експерти наголошують, що головним ворогом сучасних елементів живлення є екстремальні температури. "Пробіг впливає на довговічність батареї значно менше, ніж звички заряджання", – зазначають дослідники. Тому виробник радить попередньо прогрівати або охолоджувати машину, поки вона ще підключена до розетки.
У літню спеку електрокар краще паркувати в тіні, щоб уникнути перегріву. Що стосується зарядки, то оптимальним вибором для щоденного використання є звичайні станції змінного струму, тоді як потужними швидкісними терміналами варто користуватися лише за крайньої потреби.
Варто зазначити, що статистика збиралася для машин з нікель-кобальт-марганцевими батареями. Новіші літій-залізо-фосфатні блоки вважаються ще витривалішими, хоча вони гірше переносять сильні морози та мають меншу щільність енергії.
Рекордні пробіги не вирок
- Нагадаємо, раніше ми писали про випадок з Chevrolet Bolt, який заїхав на сервіс після 758 тисяч кілометрів загального пробігу. Його друга батарея чесно відпрацювала понад пів мільйона кілометрів, перш ніж потребувала заміни через дисбаланс комірок.
- Встановлення вживаного акумулятора з невеликим пробігом обійшлося власнику в цілком адекватні гроші – близько 3500 доларів разом з роботою.