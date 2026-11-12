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Батурин, Шостка вже побачили ті жахи, на черзі – Новгород-Сіверський, але це буде завтра

Україною мандрує унікальна пересувна виставка, де головними експонатами стали понівечені російськими дронами автомобілі швидкої допомоги та евакуаційні мікроавтобуси. Цей проєкт наочно демонструє смертельну небезпеку, з якою щодня стикаються волонтери під час порятунку мирного населення з-під обстрілів.
Виставка знищеної цивільної техніки мандрує Україною

ФОТО: ГО "Проліска"|

За кожною понівеченою автівкою чиясь людська доля, в тому числі обірвана під час гуманітарної місії

Валентин Ожго
logo12 листопада, 08:08
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Як повідомляють представники гуманітарної місії "Проліска", вулична інсталяція "Гуманітарна система під ударом" наразі дісталася Шостки, яка стала вже вісімнадцятим містом у всеукраїнському турі. Там вона працює два дні – вчора й сьогодні.

Перед цим був Батурин. Завтра, 13 листопада, інсталяція переїде у Новгород-Сіверський.

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"Цей проєкт не дуже великий за кількістю експонатів, але максимально переконливий. Кожен спалений транспорт є прямим доказом злочинів проти цивільних, – зазначають організатори пересувної виставки.

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Серед найстрашніших експонатів виділяються пробиті осколками задні двері швидкої допомоги та понівечений евакуаційний мікроавтобус.

У лютому ворожий дрон наздогнав медичне авто у Нікопольському районі під час порятунку 86-річної маломобільної жінки, а в березні на Донеччині пряме влучання FPV-дрона в дах евакуаційного буса забрало життя двох пасажирок.

Це не просто виставкова інсталяція, це – речовий доказ злочинів російських агресорів у шкурі терористів. Фото: ШосткаNews.City

Ще одним доказом цілеспрямованого знищення інфраструктури є повністю вигорілий навантажувач.

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Ця спецтехніка працювала на складі в Павлограді, завантажуючи будматеріали для ремонту пошкодженого житла, аж поки влітку її не знищив російський ударний безпілотник.

Фото з різних міст України, куди пересувна виставка вже добралася для показу злочинів кремлівських терористів. Фото: ГО "Проліска"

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що раніше ця пересувна виставка жахів війни вже побувала у Сумах, Конотопі та Батурині. Після Шостки понівечену техніку повезуть до Новгород-Сіверського, а згодом експозицію побачать мешканці Корюківки та Чернігова.

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