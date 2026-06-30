Бензин, дизель, газ та електрика: на чому дешевше їздити на прикладі VW Golf

Інститут досліджень авторинку оновив розрахунок вартості 100 км пробігу для різних типів силових установок. За основу взяли Volkswagen Golf VII FL — зручну для порівняння модель, яка має бензинові, дизельні та електричні версії, а також близькі за конструкцією модифікації, які часто експлуатують з ГБО.

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Дизель знову повернув собі статус економного пального

Ще у квітні дизельне пальне по 90+ грн/л виглядало майже вироком для власників легкових дизельних авто. Економія на витраті пального зникала на тлі високої ціни літра.

Але до кінця червня ситуація різко змінилася. Середня ціна дизеля знизилася приблизно на 13 грн/л. Це одразу повернуло дизельним авто їхню головну перевагу — низьку вартість кілометра.

Для Volkswagen Golf із двигуном 1.6 TDI у квітні 100 км пробігу коштували 495 грн. У червні ця сума знизилася до 423,5 грн. Тобто кожна “сотня” стала дешевшою на 71,5 грн.

Для водія, який проїжджає 1000 км на місяць, це вже понад 700 грн економії. А для тих, хто регулярно їздить трасою або працює в комерційному режимі, різниця стає ще відчутнішою.

Бензин став найдорожчим класичним варіантом

На відміну від дизеля, бензин А-95 у червні не подешевшав, а трохи додав у ціні. Через це бензиновий Volkswagen Golf 1.4 TSI став найдорожчим сценарієм серед традиційних видів пального.

У квітні 100 км на бензині коштували 511 грн. У червні — вже 522,2 грн. Подорожчання невелике, лише 11,2 грн на кожні 100 км, але на фоні падіння цін на дизель і газ бензин програв конкуренцію.

Тепер різниця між бензином і дизелем становить майже 100 грн на кожній сотні кілометрів. Для щоденних поїздок містом це ще можна терпіти. Але на великих пробігах бензиновий сценарій стає помітно дорожчим.

Водночас бензин залишається найпростішим і найзрозумілішим варіантом для більшості водіїв. Менше складної паливної апаратури, простіший сервіс, ширший вибір авто і краща прогнозованість ремонту — саме за це покупці й досі готові платити більше.

ГБО знову має сенс

У квітні скраплений газ виглядав слабко. При ціні близько 49 грн/л він уже не давав тієї економії, заради якої водії встановлюють ГБО.

У червні ситуація змінилася. Пропан-бутан подешевшав до 41,4 грн/л, і газ знову повернувся в гру.

Для Golf із бензиновим двигуном 1.6 MPI та ГБО вартість 100 км у квітні становила 543,7 грн. У червні вона знизилася до 464,5 грн. Економія — 79,2 грн на кожній сотні кілометрів.

Порівняно з чистим бензином газ тепер дешевший приблизно на 58 грн на 100 км. На коротких дистанціях це не виглядає як революція. Але якщо авто регулярно проїжджає 1500–2000 км на місяць, різниця вже стає помітною.

Особливо це важливо для власників великих бензинових авто, зокрема імпортованих зі США. Для машин із великою витратою пального ГБО знову стає антикризовим інструментом.

Електромобіль із домашньою зарядкою досі поза конкуренцією

Електромобілі залишаються абсолютними лідерами за витратами на 100 км, якщо власник має доступ до домашньої зарядки.

Для Volkswagen e-Golf зарядка за нічним тарифом коштує лише 37,8 грн на 100 км. За денним побутовим тарифом — 75,6 грн. Ці показники у червні не змінилися.

Тобто за наявності домашньої розетки та двозонного лічильника електромобіль досі не має конкурентів. Жоден бензиновий, дизельний або газовий автомобіль навіть близько не підходить до такої вартості пробігу.

Саме тому економіка електромобіля в Україні найбільше залежить не від самої машини, а від інфраструктури власника. Є приватна зарядка — електромобіль максимально вигідний. Немає домашньої зарядки — доведеться рахувати зовсім іншу математику.

Публічні зарядки стали дешевшими

У червні покращилася ситуація і з комерційними зарядними станціями. Через стабілізацію енергосистеми на початку літа оператори знизили тарифи.

У квітні 100 км на повільній AC-зарядці коштували 367,5 грн. У червні — вже 315 грн. Швидка DC-зарядка подешевшала з 455 до 385 грн за 100 км.

Це важлива зміна. У квітні швидкі зарядки вже майже зрівняли електромобіль із дизельним авто за витратами на пробіг. У червні електромобіль навіть на DC-зарядці знову став дешевшим за дизельний Golf: 385 грн проти 423,5 грн за 100 км.

Так, це все ще у десять разів дорожче, ніж заряджання вдома вночі. Але для водіїв, які часто користуються публічною інфраструктурою, ситуація стала помітно кращою.

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Чому не можна дивитися лише на пальне

Цей розрахунок показує тільки прямі витрати на енергоносії. Тобто бензин, дизель, газ або електроенергію.

У ньому не враховані амортизація автомобіля, втрата ринкової вартості, технічне обслуговування, страхування, податки, знос шин і витратних матеріалів.

Це важливо, бо найдешевший кілометр не завжди означає найнижчу повну вартість володіння. Дизель може бути економним за витратою, але дорожчим у ремонті. ГБО знижує витрати на пальне, але потребує встановлення, обслуговування і періодичної перевірки. Електромобіль дешевий у зарядці, але його економіка сильно залежить від ціни купівлі, стану батареї та доступу до зарядної інфраструктури.

Тому правильне питання звучить не лише “скільки коштує 100 км?”, а й “у яких умовах саме цей тип авто буде вигідним?”.

Кому що вигідніше у червні