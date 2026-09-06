Бензинові та дизельні авто як стаціонарні телефони: чому молодь вважає ДВЗ пережитком минулого

Як свідчать результати опитування британської енергетичної компанії E.ON Next, майже чверть підлітків порівнюють володіння класичним автомобілем із використанням стаціонарного телефону.

Дослідження, в якому взяли участь 1500 майбутніх та початківців водіїв віком від 17 до 20 років, яскраво демонструє культурний розрив між поколіннями. Для сучасної молоді електромобілі – це не далеке майбутнє, до якого треба звикати, а цілком природний старт.

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Нове покоління обирає авто "під себе"

Думка про те, що хтось сідає за кермо і взагалі не цікавиться тим, як працює двигун внутрішнього згоряння – це справжній ляпас для старшого покоління. Зрештою, досвідчені автомобілісти виросли в гаражах, вслухаючись у кожен звук мотора, і знати будову своєї машини було не просто опцією, а обов'язком.

Проте сучасні підлітки дивляться на це інакше: 21% респондентів заявили, що взагалі не уявляють себе за кермом бензинового авто, а 36% відверто називають ДВЗ застарілими.

З новими трендами у майбутнє

Цифри з опитування справді змушують задуматися над тим, як швидко змінюються автомобільні тренди. Одразу 63% опитаних впевнені, що моделі з ДВЗ повністю зникнуть ще за їхнього життя. Більше того, 53% молодих людей вважають себе останнім поколінням, яке регулярно їздить на класичних машинах.

"Найбільш вражаючим є те, що це покоління не виростає з думкою про бензин як про щось обов'язкове для першої машини. Молодь просто дивиться на доступні сьогодні варіанти і робить суто практичний вибір на користь нових технологій,

– Роберт Ллевеллін, експерт з електромобілів.

Бажання проти реальності: що купуватиме молодь

Звісно, хотіти електрокар і мати змогу його купити – це дві різні речі, адже перший транспорт зазвичай шукають з обмеженим бюджетом на вторинному ринку. Проте ситуація в Європі поступово змінюється завдяки появі доступніших моделей з прайсом до 25 000 євро.

Такі міські хетчбеки, як Renault Twingo E-Tech, Citroën ë-C3 або BYD Dolphin Surf, роблять вхідний квиток у світ електромобільності значно дешевшим.

Цікаво, що автомобільні вподобання працюють в обох напрямках між дітьми та батьками. Цілих 36% молодих людей активно переконують старше покоління пересісти на батарейні машини, і майже третина стверджує, що їм це вже вдалося.

Водночас 41% підлітків зізналися, що саме батьки допомогли їм фінансово з купівлею першого електромобіля, оцінивши можливість заряджати авто вдома та не їздити на АЗС.

Маркетинг чи реальний кінець епохи ДВЗ?

Варто розуміти, що компанія E.ON Next, яка замовила це дослідження, активно продає тарифи для домашньої зарядки електромобілів. Тому заяви про суттєву економію на експлуатаційних витратах у перший рік водіння слід сприймати саме через призму маркетингової стратегії бренду.

Проте самі відсотки взяті з реального опитування, і вони чітко фіксують зміну свідомості. Навіть якщо сьогодні між наміром купити електрокар і реальністю стоять ціна та страховка, для багатьох 18-річних бензиновий двигун вже став незрозумілим пережитком. І якщо їм запропонують класичне авто в подарунок, більшість із них віддасть перевагу альтернативному приводу.