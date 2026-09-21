Без кабіни та водія: німецький супермаркет Lidl обігнав автогігантів і випустив на дороги безпілотну фуру

Мережа супермаркетів Lidl спільно зі шведським стартапом Einride вивела на дороги загального користування в Німеччині повністю автономну електричну вантажівку без кабіни. Цей пілотний проєкт має на меті вирішити гостру проблему нестачі далекобійників та оптимізувати складську логістику ритейлера.

Як повідомляють Verkehrs Rundschau та hessenschau.de, історичний для європейської логістики запуск відбувся у містечку Едермюнде поблизу Касселя.

Про водія згодом можна забути

Електричний фургон довжиною 7 метрів та шириною 2 метри взагалі не має місця для людини. Він вміщує 15 європалет і курсує між центральним складом та місцевим магазином зі швидкістю від 15 до 25 км/год.

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Наразі триває чотиримісячна фаза випробувань, упродовж якої машина має перевезти понад 3000 палет. Оскільки це перші подібні тести на відкритих дорогах, Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA) видало дозвіл з умовою: за безпілотником з міркувань безпеки їде співробітник із пультом дистанційного керування.



Автономна вантажівка від Lidl та Einride курсує між складом та магазином Фото: Einride

Чому це тривожний дзвіночок для автопрому

У редакції Авто24 звернули увагу на те, що першу автономну вантажівку на німецькі вулиці вивів продуктовий дискаунтер, а не місцеві гіганти MAN чи Daimler. Поки традиційні виробники планують серійний випуск подібної техніки лише на 2030 рік, Lidl вже тестує технологію в реальних умовах.

Головна причина такого поспіху – катастрофічний кадровий голод. За оцінками експертів, зараз у Німеччині не вистачає до 120 тисяч професійних водіїв вантажівок.

"Автономні системи є додатковим рішенням, у майбутньому вони можуть взяти на себе рутинні маршрути та зняти навантаження з галузі,

– розповідає керівник відділу операційної логістики Lidl Томас Дангельмайєр.

Що буде далі

Якщо експеримент в Едермюнде визнають успішним, Lidl планує масштабувати проєкт на інші регіони. Наступним кроком стане запровадження моделі, коли один безпілотник послідовно обслуговуватиме відразу кілька торгових точок.

Нагадаємо, що шведська компанія Einride вже має досвід подібних перевезень. Її автономні машини успішно виконують комерційні рейси за фіксованим графіком для низки клієнтів у США та інших країнах Європи.