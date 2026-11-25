Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, нова система автоматично формує єдиний рахунок під час візиту представника компанії до адміністратора. Програма самостійно плюсує вартість самої адмінпослуги, бланкової продукції та номерних знаків, видаючи актуальні бюджетні реквізити.

Для швидкого розрахунку на місці генерується індивідуальний QR-код. Представнику фірми достатньо відсканувати його та провести платіж через мобільний банкінг, використовуючи корпоративну картку.

Якщо ж компанія віддає перевагу класичній бухгалтерії, система дозволяє здійснити безготівковий переказ за сформованими реквізитами. Це можна зробити через клієнт-банк або у звичайному відділенні фінансової установи.

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Ефективність та доступні послуги

Наразі цифровий інструмент покриває всі ключові потреби автомобілістів. Через хаб можна оплатити реєстраційні дії з транспортом, видачу водійського посвідчення, а також складання теоретичного та практичного іспитів.

Завдяки інтеграції баз даних адміністратор миттєво бачить надходження коштів, що зводить нанівець ризик помилок у реквізитах. "ГСЦ МВС спільно з ДП Інфотех продовжує вдосконалювати систему, щоб забезпечити зручну та прозору оплату державних послуг", – зазначають у відомстві.

Цифри говорять самі за себе: лише до початку листопада українці успішно сплатили через цю платформу майже 108 тисяч рахунків. Загальна сума транзакцій вже перевалила за 302 мільйони гривень, а середній чек становить близько 2800 гривень.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше можливість розрахуватися зі смартфона за іспити та права отримали звичайні водії. Кандидатам більше не потрібно бігати до терміналів чи кас банків посеред процесу подачі документів.

Водночас деякі зручні фішки поки залишаються недоступними для корпоративного сектору. Наприклад, бронювання бажаних номерних знаків через Кабінет водія наразі працює виключно для фізичних осіб, оскільки система ідентифікації не розрахована на профілі компаній.