Без водія, але з пасажирами: як 12-метровий електробус MAN тестують на вулицях Мюнхена

Як повідомляє видання Magyarbusz, інноваційний транспортний засіб виїхав на реальний маршрут MVG 178 ще на початку вересня. Цей етап став можливим завдяки дослідницькому проєкту MINGA, в рамках якого автобус отримав систему автономного водіння 4-го рівня (SAE Level 4).

Щоб орієнтуватися у складному міському трафіку, розробники оснастили машину серйозним арсеналом електроніки. На борту працюють п'ять датчиків LiDAR, шість радарів, вісім камер та високоточна супутникова система позиціювання.

Зараз головне завдання електробуса полягає не в самостійній їзді, а у створенні детальної цифрової HD-карти. Електроніка фіксує кожен світлофор, пішохідний перехід та припарковане авто, щоб у майбутньому система могла з точністю до сантиметра вести 12-метрового гіганта заданим маршрутом.

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Електричний автобус MAN із системою автономного керування після випробування на вулицях Мюнхена почне перевозити пасажирів у листопаді. Фото: MAN

Чому обрали саме цей маршрут

Тестова ділянка між Петуельрінгом та Фрайманне-Хельцлем ідеально підходить для навчання автопілота. Вона відносно коротка, але містить усі типові міські перешкоди: швидкісні магістралі, зони з обмеженням 30 км/год, підземні переходи та запарковані узбіччя.

Керувати 12-метровим автобусом у такому середовищі вкрай складно, тому інженери MAN свідомо налаштували автопілот на максимально обережну та стриману манеру їзди. Система повинна не лише тримати смугу, а й постійно контролювати безпечну дистанцію до інших машин та інфраструктури.

Попри високий рівень автономності, за кермом постійно перебуває водій-випробувач. У разі будь-якого збою або нестандартної ситуації він готовий миттєво перехопити керування.

Коли пустять пасажирів

Наступний важливий крок заплановано на листопад, коли до випробувань залучать тестову групу пасажирів. Електробус працюватиме як додатковий транспорт на маршруті 178, імітуючи реальні умови щоденної експлуатації.

Салон машини розрахований приблизно на 30 посадкових місць. Крім того, розробники передбачили зручні зони для розміщення інвалідних візків та дитячих колясок.

12-метровий автобус отримав п'ять датчиків LiDAR, шість радарів, вісім камер та високоточну супутникову систему позиціювання. Фото: MAN

Нагадаємо, що цей проєкт фінансується урядом Німеччини та триватиме до середини 2027 року. Компанія MAN розглядає такі безпілотні технології як головний інструмент для вирішення проблеми гострої нестачі водіїв у європейських містах.

Досвід, отриманий на вулицях Мюнхена, буде використаний для створення наступних поколінь комерційної техніки.