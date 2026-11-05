Тільки для німців: на автобанах Німеччини з'явилися безкоштовні туалети, душ і кава за 2 євро річного внеску

Як повідомляє у своєму релізі Федеральна асоціація вантажних перевезень, логістики та управління відходами Німеччини (BGL), нова ініціатива охоплює понад сотню приватних автостоянок по всій країні. Таку ж домовленість на своєму сайті продублювала VEDA – Асоціація німецьких стоянок для вантажівок.

Стан громадських вбиралень на німецьких магістралях давно викликає нарікання та вважається одним із найгірших у Європі, тому доступ до приватних комплексів став справжнім порятунком для професіоналів.

Згідно з умовами партнерства, власники фірмової картки отримують вільний доступ до санітарних вузлів на паркінгах, що входять до асоціації VEDA. Залежно від конкретної локації, далекобійникам також пропонують приємні бонуси: від безкоштовної порції кави та знижок на харчування до можливості відвідати місцевий тренажерний зал.

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"Ми раді новому партнерству, яке не лише підтримує професійних водіїв у їхній щоденній роботі, але й надсилає їм чіткий сигнал вдячності, – речник правління BGL Дірк Енгельхардт.

Адекватний прайс та жорсткі обмеження

Фінансова складова програми виглядає максимально привабливо. Річне обслуговування картки обходиться водієві лише у 2 євро, що окупається буквально за кілька походів до платного туалету, а далі починається суцільна економія.

"Водії забезпечують щоденне постачання товарів, тому їм потрібні хороші умови для перерв у дорозі, а вдячність має відображатися в практичних покращеннях, – додає голова правління VEDA Даніель Рущеїнський.

Проте є суттєвий нюанс, який засмутить багатьох іноземців. Отримати заповітний пластик можуть виключно працівники транспортних компаній, що входять до складу німецької асоціації BGL. Відповідно, водії з інших країн, які масово курсують транзитом через Німеччину, залишаються поза цією програмою лояльності.

Передісторія питання

Нагадаємо, що це вже не перша подібна ініціатива для покращення побуту далекобійників. Кілька років тому асоціація BGL уклала аналогічний договір з оператором Tank und Rast.

Завдяки тій угоді власники карток отримали безкоштовний доступ до вбиралень на майже 400 автозаправних станціях Німеччини. До цього переліку увійшли навіть ті локації, де санітарними зонами керує відома мережа Sanifair.