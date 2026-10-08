Безпека в чергах на кордоні: для водіїв та пасажирів встановлять 135 мобільних укриттів

Про масштабну ініціативу повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Наразі регіональні Служби відновлення вже розпочали процес закупівлі необхідних конструкцій у п’яти областях нашої країни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Локації уже визначено

Йдеться про Вінницьку, Одеську, Чернівецьку, Закарпатську та Волинську області. Саме там прикордонна інфраструктура отримає додатковий елемент захисту, який щодня забезпечуватиме безпеку під час руху людей і транспортних засобів.

"Облаштування укриттів дозволить посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску, – заявили у відомстві.

Мотивація такого рішення зрозуміла: безперебійна робота цих вузлів має зберігатися навіть у складних умовах воєнного часу.

Захист не лише на самій митниці

Важливий нюанс для автомобілістів полягає в тому, що споруди монтуватимуть не лише безпосередньо на території пунктів пропуску, а й на під’їзних дорогах. Під час повітряної загрози частина пасажирів і водіїв часто змушена чекати в багатокілометрових чергах просто неба.

Тепер мобільні укриття дадуть їм можливість оперативно перейти у безпечніше місце. Точні терміни завершення монтажу всіх 135 об'єктів поки не розголошуються, проте етап тендерів уже стартував.