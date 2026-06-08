Безшумні електромотоцикли WolfStorm допомагатимуть українським розвідникам

Головними перевагами акумуляторного байка WolfStorm вітчизняної компанії "Укрспецконсалтинг" є безшумність роботи, відсутність теплового сліду та висока маневровість. Такі характеристики роблять електромотоцикл ефективним рішенням для виконання завдань у прифронтовій зоні, де швидкість, непомітність і оперативність мають вирішальне значення.

Мотоцикл позашляхового класу ендуро створений за схемою mid-drive із центральним розташуванням електродвигуна, що забезпечує кращий баланс, стабільність та ефективну роботу на складному рельєфі, підйомах і бездоріжжі. Про чергову кодифікацію пише Міноборони України.

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До 80 км/год та 100 км запасу ходу

WolfStorm важить 105 кг та здатний розвивати швидкість до 80 км/год. Мотоцикл оснащений літій-іонною акумуляторною батареєю напругою 72 В та місткістю 60 А-год, що забезпечує запас ходу не менше 100 км.

Такий пробіг дозволяє ефективно виконувати широкий спектр завдань у прифронтовій зоні без необхідності частого підзаряджання. Повна зарядка від мережі 84 В / 15 А займає близько 4 годин.

Мотоцикл оснащений електродвигуном потужністю 8 кВт, розташованим у центральній частині конструкції за схемою mid-drive. Таке рішення забезпечує оптимальний розподіл ваги, кращу керованість та високу прохідність на пересіченій місцевості. Передача крутного моменту на заднє колесо здійснюється через ланцюговий привід, аналогічний класичним мотоциклам, а також передбачена задня передача.

Ось так виглядає кодифікований електричний мотоцикл WolfStorm. Фото: Укрспецконсалтинг

Тут кліренс як у КрАЗа

Конструкція рами та ходової частини розрахована на експлуатацію з повним навантаженням до 260 кг, включаючи водія, пасажира та додаткове спорядження. Мотоцикл здатний долати підйоми кутом не менше 25°.

Мотоцикл отримав телескопічну передню підвіску та задня маятникову амортизаційну систему, що забезпечують ефективну роботу підвіски на складному рельєфі. Високий кліренс 380 мм дозволяє долати водні та будівельні перепони. До речі, кліренс тут навіть на 1 см більший від легендарного армійського автомобіля КрАЗ-6322 ("Солдат"), дорожній просвіт якого 370 мм.

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Гальмівна система – дискова гідравлічна на обох колесах. Передбачений режим реверсу, що спрощує маневрування в обмеженому просторі та на складній місцевості.

Вантажність велика, дощу і вологи не боїться

Електросистема мотоцикла має ступінь захисту IP66, що дозволяє експлуатувати техніку в умовах пилу, бруду, опадів та підвищеної вологості.

WolfStorm поєднує в собі практичність, високу прохідність та сучасну електричну платформу, орієнтовану на експлуатацію в умовах, де важливими є мобільність, автономність та мінімальна акустична помітність.

Вантажність WolfStorm сягає 200 кг, що дає змогу перевозити двох військовослужбовців із повним комплектом спорядження.

Основні ТТХ вітчизняних мотоциклів "Штурмові вовки". Колаж: Авто24

Переваги для бойових підрозділів

У порівнянні з мотоциклами з двигунами внутрішнього згоряння WOLFSTORM забезпечує:

високу готовність до роботи;

мінімальні підготовчі дії перед виїздом;

безшумне пересування;

відсутність теплового випромінювання;

модульну конструкцію;

стійкість до вологи та перепадів температур;

високу динаміку руху;

низькі експлуатаційні витрати;

збільшений ресурс комплектуючих.

Таке поєднання характеристик розширює можливості військових підрозділів під час виконання бойових та спеціальних завдань.

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Для розвідки, логістики та евакуації

Завдяки високій мобільності та малопомітності електромотоцикли можуть використовуватися для виконання широкого спектра завдань на передовій. Серед них — ведення розвідки, транспортування саперних груп, ротація особового складу, перевезення розрахунків безпілотних авіаційних комплексів, а також забезпечення підрозділів необхідними матеріальними ресурсами.

Окрім цього, WolfStorm може залучатися до евакуаційних заходів, патрулювання місцевості та охорони об'єктів. В умовах сучасної війни мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних видів транспорту поряд із пікапами, забезпечуючи швидке пересування складною місцевістю, роботу малих мобільних груп та оперативне реагування на зміну обстановки.

Тут не варто шукати плафони поворотів чи габаритів – на передовій, у розвідці чи в рейді ворожими тилами цей атрибут ПДР за чотири роки війни ще жодного разу не був затребуваний. Фото: Укрспецконсалтинг

Попит на мотоцикли для Сил оборони зростає

За даними Міністерства оборони, у 2026 році Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для потреб ЗСУ. Це утричі більше, ніж роком раніше. Завдяки конкуренції між шістьма постачальниками державі вдалося заощадити майже 12 млн гривень.

Загалом лише протягом травня 2026 року оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації 175 нових зразків озброєння та військової техніки. Майже 93% із них були розроблені та виготовлені українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу.