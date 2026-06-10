Біля Бучі земля так засмічена вибухівкою, що навіть машина розмінування ледь порає 2 гектари в день

Головна мета рятувальників – повернути землі до безпечного використання та створити умови для відновлення роботи місцевих фермерів. Про це йдеться в офіційному релізі ГУ ДСНС у Київській області.

Ця територія за часів боїв та окупації 2022 року сильно засмічена вибуховими предметами. Саме тому спеціалісти піротехнічної служби тут працюють без поспіху, ретельній санації піддається кожен квадратний метр території.

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"Змій" на службі у рятувальників

Щоб пришвидшити процес та мінімізувати ризики для особового складу, під час обстеження полів і лісів активно застосовують роботизовану техніку. Хоча у релізах відомства марку машини офіційно не вказують, на оприлюднених фото та відео чітко видно комплекс "Змій", створений українською компанією Rovertech.

Цей малогабаритний апарат допомагає оперативно проводити перевірку місцевості, знешкоджувати пастки та розчищати проходи для людей.



На що цей робот-сапер здатний

Комплекс наземного роботизованого очищення (КНРО) "Змій" вже не раз доводив свою результативність на подібних операціях. Потужна та компактна машина розмінування надзвичайно витривала.

Оператор керує машиною розмінування віддалено, звівши до мінімума ризики. Фото:ДСНС

При масі у 950 кг та габаритах 2770 х 1600 х 850 мм комплекс демонструє високу ефективність у полі, забезпечуючи практичну швидкість розмінування від 2 до 2,5 гектара за одну добу.

При цьому апарат стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та здатний без втрати функціональності витримувати детонації протитанкових мін.

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Робот ефективно активує та знешкоджує протитанкові міни типу ТМ-62, протипіхотні міни ПНМ-2, ПНМ-4 та ПМФ, а також зриває дротові розтяжки з мінами. Крім того, потужності його двигуна достатньо навіть для евакуації великої техніки з небезпечної зони.



Масштаби розмінування на Київщині

Робота безпілотних помічників дає відчутні результати. Тільки від початку поточного року сапери на Київщині вже розмінували понад 250 гектарів та обстежили більше ніж 8,8 тисячі гектарів територій.

Очищені землі одразу повертають до життя: наприклад, у Тетерівському лісництві на ділянках, які ще недавно були заміновані, вже висаджують нові ліси.