Біля кордону з Молдовою споруджується стоянка для фур: це за два кілометри від Румунії

Стоянка споруджується на автодорозі державного значення М-15 Одеса - Рені у напрямку Бухареста.

Проєкт реалізує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в межах модернізації ключових транспортних коридорів.

Що вже зроблено

Будівельні роботи на об’єкті активно просуваються. Наразі завершено планування основи дорожнього покриття, змонтовано каркаси будівель (колони, балки та ригелі), влаштовано плиткове покриття та систему фільтрації стічних вод. Також укріплено укоси земляного полотна монолітними бетонними плитами.

Паралельно триває монтаж внутрішніх інженерних систем – сантехніки, електромереж та вентиляції. Облаштовують санітарно-технічне обладнання і проводять благоустрій території: готують зони відпочинку, висаджують зелені насадження та прокладають пішохідні доріжки.

Зона відпочинку та стоянки фур поблизу пункту переходу. Фото: Агентство відновлення

Потужності та інфраструктура

Майданчик займатиме площу 1,7 гектара. Він буде розрахований на:

46 паркомісць для вантажного транспорту

13 місць для легкових авто, з яких 2 – для людей з інвалідністю

Інфраструктура дозволить водіям комфортно чекати перетину кордону та відпочивати під час тривалих поїздок.

Навіщо це потрібно

Очікується, що новий майданчик допоможе збільшити пропускну здатність пункту пропуску та зменшити навантаження на під’їзні дороги. Оптимізація транспортних потоків особливо важлива для міжнародних перевезень, які проходять через південний напрямок.

Будівництво здійснюється в межах програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (CEF), яка покриває 50% вартості проєкту. Іншу частину фінансує державний бюджет України.