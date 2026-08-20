Біля кордону зона відпочинку водіїв та стоянка для фур перевершить комфортом європейські аналоги

Загалом стоянок для вантажного транспорту біля КПП "Рава-Руська" буде дві – на 150 та 120 паркомісць. На першому майданчику земляні роботи вже виконано на 90%.

У межах проєкту капітального ремонту автошляху М-09 (від с. Воля-Висоцька до пункту пропуску "Рава-Руська") триває будівництво двох майданчиків для вантажного автотранспорту.



Навіть краще за європейські стандарти

Як йдеться в релізі компанії "Автомагістраль-Південь", що є підрядником на спорудженні цих об'єктів, це будуть повноцінні зони очікування з сучасним освітленням, інформаційними табло та санітарно-побутовими приміщеннями для водіїв.

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Перший майданчик площею 24 тис. м² уже в роботі! Оскільки несуча здатність ґрунтів на локації була визнана незадовільною, тут здійснюють заміну непридатного ґрунту піском.

Станом на сьогодні ґрунтові роботи на першому об'єкті виконані на 90%. Якщо перевести в конкретний приклад, то сюди завезено та вже влаштовано понад 10 тисяч кубічних метрів піщаної основи.

Етап земляних робіт на об’єкті фактично завершився, далі тут працюватиме інша спецтехніка. Фото: Автомагістраль-Південь

"Підлога" матиме 80-сантиметрову товщину

З огляду на високі динамічні навантаження від великогабаритного транспорту під час маневрування, проєкт передбачає посилений 9-шаровий конструктив дорожнього одягу загальною товщиною понад 80 см.

Склад дорожнього одягу:

геотекстильний матеріал;

дренуючий шар піску (20 см);

георешітка;

щебенево-піщана суміш С5 (21 см);

щебенево-піщана суміш, укріплена цементом (18 см);

крупнозернистий асфальтобетон (10 см);

армуючий синтетичний матеріал;

дрібнозернистий асфальтобетон (6 см);

дрібнозернистий асфальтобетон (5 см).

Коли планується здати в експлуатацію цей об'єкт у релізі не повідомляється.