Біля кордону зона відпочинку водіїв та стоянка для фур перевершить комфортом європейські аналоги

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Нестабільний грунт тут замінили піщаною основою з цілою низкою будівельних матеріалів
Загалом стоянок для вантажного транспорту біля КПП "Рава-Руська" буде дві – на 150 та 120 паркомісць. На першому майданчику земляні роботи вже виконано на 90%.
У межах проєкту капітального ремонту автошляху М-09 (від с. Воля-Висоцька до пункту пропуску "Рава-Руська") триває будівництво двох майданчиків для вантажного автотранспорту.
Навіть краще за європейські стандарти
Як йдеться в релізі компанії "Автомагістраль-Південь", що є підрядником на спорудженні цих об'єктів, це будуть повноцінні зони очікування з сучасним освітленням, інформаційними табло та санітарно-побутовими приміщеннями для водіїв.
Перший майданчик площею 24 тис. м² уже в роботі! Оскільки несуча здатність ґрунтів на локації була визнана незадовільною, тут здійснюють заміну непридатного ґрунту піском.
Станом на сьогодні ґрунтові роботи на першому об'єкті виконані на 90%. Якщо перевести в конкретний приклад, то сюди завезено та вже влаштовано понад 10 тисяч кубічних метрів піщаної основи.
Етап земляних робіт на об’єкті фактично завершився, далі тут працюватиме інша спецтехніка. Фото: Автомагістраль-Південь
"Підлога" матиме 80-сантиметрову товщину
З огляду на високі динамічні навантаження від великогабаритного транспорту під час маневрування, проєкт передбачає посилений 9-шаровий конструктив дорожнього одягу загальною товщиною понад 80 см.
Склад дорожнього одягу:
- геотекстильний матеріал;
- дренуючий шар піску (20 см);
- георешітка;
- щебенево-піщана суміш С5 (21 см);
- щебенево-піщана суміш, укріплена цементом (18 см);
- крупнозернистий асфальтобетон (10 см);
- армуючий синтетичний матеріал;
- дрібнозернистий асфальтобетон (6 см);
- дрібнозернистий асфальтобетон (5 см).
Коли планується здати в експлуатацію цей об'єкт у релізі не повідомляється.