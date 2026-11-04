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Нова підвіска BPW записує всі ями та перевантаження причепа

Компанія BPW представила інноваційну систему моніторингу, яка через пневмопідвіску фіксує стан доріг та вагу вантажу під час кожного рейсу. Ця безкоштовна технологія дозволить перевізникам точно знати, наскільки жорстко експлуатувалася техніка, що кардинально змінить ринок оренди та продажу вживаних напівпричепів.
Нова підвіска BPW записує стан доріг та вагу вантажу

ФОТО: BPW |

Підвіска не злопам'ятна, але навіть маленьку ямку на дорозі пригадає

Валентин Ожго
logo4 листопада, 09:45
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Як повідомляє видання 40ton, раніше для оцінки зносу напівпричепа власникам доводилося вірити показникам одометра або покладатися на загальний візуальний огляд. Тепер німецький виробник осей та підвісок запропонував рішення, яке збирає детальну історію життя транспортного засобу безпосередньо з його ходової частини.

Технологія отримала назву Road Condition Monitoring (RCM). Її головна фішка полягає в тому, що електроніка постійно зчитує дані з пневматичних подушок, фіксуючи будь-які стрибки тиску.

Якщо водій зловив серйозну вибоїну, жорстко проскочив лежачого поліцейського або заклав екстремальний маневр – система це запам'ятає. Паралельно RCM безперервно аналізує навантаження на осі, тому приховати регулярні перевантаження фури більше не вийде.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Усі ями, ямки й навіть тріщини в асфальті чи провали в бруківці телематика BPW зафіксує й нічого не забуде. Фото: сайт 40ton.net

Навіщо це потрібно перевізникам

Увесь масив зібраних даних автоматично відправляється у фірмову телематику BPW Cargofleet 3. Власник автопарку бачить цю інформацію не у вигляді складних таблиць, а через прості та зрозумілі кольорові графіки.

Маючи таку статистику на руках, можна легко оцінити реальний залишковий ресурс конкретного причепа. Це справжня знахідка для вирішення гарантійних суперечок з дилерами, вибору техніки на вторинному ринку або формування адекватного прайсу під час здачі фури в оренду.

Найприємніший бонус для власників бізнесу – за нову функцію не потрібно доплачувати чи встановлювати додаткове обладнання. Система RCM вже доступна абсолютно безкоштовно для всіх, хто користується телематикою Cargofleet 3 та має причепи з новим розумним шасі iC Plus.

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