Без водія і зупинок фура пройшла 1600 кілометрів, ніде не порушивши ПДР

Мова йде про розширення маршрутної мережі по всій південній частині Сполучених Штатів та обслуговування кінцевих точок клієнтів у 2026 році на дуже довгих маршрутах.

Про новизну йдеться в ряді релізів на сайті компанії, що є провідною в США за впровадженням систем автономного керування різними типами транспортних засобів, від вантажівок до пасажирських транспортних засобів.

Вантажівки Aurora їздять без водіїв вдень і вночі

Цьогорічний етап розпочато з революційного сполучення між Фініксом в Аризоні та Форт-Вортом у Техасі. Фури на маршрут у 1 000 миль / 1 609 кілометрів в один бік ходять без зупинок завдяки автопілоту.

За даними компанії Aurora, автопілотована фура за майже 15 годин перевозить вантаж на відстані відстань 1600 кілометрів. Водії класичних вантажівок долають ту саму відстань набагато довше через федеральні правила, що обмежують час, протягом якого вони можуть перебувати за кермом.

Автопілот Aurora надійно бачить і розуміє довкілля вдень та вночі практично 24/7 й ніколи не втомлюється, чого не скажеш про водія. Фото: Aurora

Наприклад, водії вантажівок повинні зупинятися на 30-хвилинну перерву після восьми годин і можуть керувати напівпричепом максимум 11 годин поспіль, згідно з федеральними правилами. Після досягнення цієї межі водії не можуть сідати за кермо ще 10 годин.

Про тахограф можна забути

Менеджери Aurora запевняють, що це перша в історії логістична автопілотована лінія буде долатися без зупинок на перепочинок транспортного засобу, чого за звичай при класичному освоєнні маршруту одним водієм ніяк бути не може.

Завдяки автопілоту федеральні правили праці й відпочинку водія в такій технології не діють, оскільки водій відсутній. Потреба в тахографі, що став обов'язковим атрибутом, тепер можна забути. Тут – все інакше й виходить далеко за межі можливостей людини, тому компанія назвала це "надлюдським транспортом".

Водій поки пасивно сидить в кабіні

Тестування маршруту вже почалося. На відстані 1600 кілометрів комп'ютер відповідає за керування транспортним засобом, оцінюючи навколишнє середовище за допомогою камер, радарів і лідарів.

До кінця першого кварталу водій в кабіні магістрального тягача все-таки є. Він на всяк випадок там присутній для екстреного втручання у разі будь-яких проблем. Однак планується перейти на повністю безпілотний режим у другому квартал.

Навіть у негоду на слизькій дорозі програма безпілотного управління Aurora веде важку фуру безпечніше та майстерніше від водія. Фото: Aurora

Яка перспектива

Сьогодні в автопарку компанії 30 вантажівок, 10 з яких працюють без водія. Очікується, що до кінця року цей автопарк зросте до понад 200 вантажівок.

Станом на січень 2026 року вантажівки компанії проїхали 250 000 миль (402 336 км) без водія з ідеальним показником безпеки. За цей час не зафіксовано жодного ДТП за їх участю, не прийшло жодного штрафу за порушення ПДР.

У другому кварталі Aurora планує розгорнути парк безпілотних вантажівок International Motors LT, на борту яких не буде спостерігача-людини.

Ймовірно, водіям доведеться шукати роботу

«Ми очікуємо, що 2026 рік стане переломним роком, коли ринок визнає, що безпілотні вантажівки з'явилися та швидко стають постійним елементом нашого транспортного ландшафту", – сказав генеральний директор Aurora Кріс Урмсон.

Щоправда, в колі професійних водіїв та асоціацій й профспілок вже задумалися: все йде до того, що Aurora найближчим час може замінити всіх далекобійників і почне з магістральних перевезень. Безпілотні системи просто витісняють водіїв вантажівок (див. відео нижче).