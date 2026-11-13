Бюджетно, але практично: медики Чернігівщини пересіли на нові кросовери Chery Tiggo 2 Pro

Як повідомляє офіційна сторінка установи у Facebook, нові транспортні засоби передадуть для забезпечення щоденних потреб відокремлених структурних підрозділів.

Головне завдання цих машин полягає у підтримці належного епідеміологічного нагляду та проведенні своєчасного лабораторного контролю на місцях.

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"Оновлення автопарку – це не лише покращення матеріально-технічної бази Центру, а й важливий крок до підвищення мобільності, оперативності та ефективності його роботи, – уточнили представники медичного закладу.

Наявність автомобільних холодильників є критично важливою опцією для такої роботи. Вони гарантують жорстке дотримання температурного режиму під час транспортування чутливих медичних препаратів чи біологічних матеріалів.

Чим цікавий Chery Tiggo 2 Pro

Вибір на користь компактного китайського автомобіля виглядає цілком логічним з огляду на співвідношення ціни та практичності. Під капотом Chery Tiggo 2 Pro зазвичай ховається перевірений часом 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун, який видає 109 кінських сил та 140 Нм крутного моменту.

Техніка нова, невибаглива до тамтешніх доріг й з привабливою вартістю володіння. Фото: Чернігівський обласний ЦКПХ

Цього цілком достатньо для впевненого руху як у міському трафіку, так і на трасі. Мотор працює в парі з класичною 5-ступеневою механікою або варіатором, передаючи тягу виключно на передню вісь.

Для медиків, яким часто доводиться їздити розбитими регіональними дорогами, вагомим плюсом стане кліренс у 178 міліметрів. До того ж автомобіль має доволі місткий багажник на 420 літрів, куди без проблем поміщається все необхідне специфічне обладнання.

Як оновлюють автопарки в інших регіонах

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейські партнери активно допомагають українським громадам із транспортом. Зокрема, за фінансової підтримки уряду Данії Миколаївська область отримала партію надійних рамних вантажівок Iveco Daily для важких щоденних завдань.

Схожа ситуація спостерігається і в комунальній сфері західних регіонів. Як уже повідомлялося на нашому сайті, підприємство Львівелектротранс нещодавно замінило 40-річний радянський брухт на сучасні автомобілі-вишки на базі повнопривідних шасі MAN TGM.