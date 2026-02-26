Бізнес на "автогуманітарці" не пройшов: волинянин, який 4 роки тікав від слідства, опинився в СІЗО

Фігуранта справи викрили ще у 2022 році. Тоді за процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури було викрито та припинено незаконний продаж транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Як йдеться у релізі згаданої прокуратури від 25 лютого цього року, мешканець Волині організував ввезення з країн ЄС трьох автомобілів – Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touran та KIA Sorento. Техніка декларувалася за пільговими умовами як допомога армійським підрозділам.

Були гуманітарні, а стали власні

Після перетину кордону транспорт фактично перейшов у приватне користування і, зрозуміло, потрапив у продаж. Новоспечений власник запропонував волонтеру придбати за 16 300 доларів США усі три транспортні засоби.

Пропозиція виявилася слушною. Було здійснено передоплату часткової суми. Остаточний розрахунок та передачу техніки провели у Кропивницькому. Саме там в обумовленому місці передачу автомобілів і коштів правоохоронці задокументували під час контрольованої зустрічі.

На тому самому місці транспорт і готівку вилучено. Чоловікові повідомили про підозру. Однак через кілька днів фігурант "накивав п'ятами".

А міг отримати умовний термін чи штраф

З 2022 році чоловік переховувався від органів досудового розслідування та перебував у розшуку.

У лютому 2026 року його місцеперебування встановлено: підозрюваного відшукали, затримали та доставили до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Від п’яти о семи років "можуть дати"

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 465 920 грн.

Дії продавця гуманітарних автомобілів кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.