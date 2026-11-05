Бізнес оновлює автопарки: продажі нових вантажівок зросли на 19%, а лідером став Renault

За даними асоціації Укравтопром, минулого місяця вітчизняний парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнився солідною партією техніки. Загалом з початку поточного року українці вже зареєстрували 11 518 нових машин цього сегмента.

Якщо порівнювати ці цифри з аналогічним періодом минулого року, то загальний приріст становить значні 17 відсотків. Це означає, що підприємці не просто підтримують поточні потужності, а й активно інвестують у нові транспортні засоби.

Хто в лідерах серед брендів

Беззаперечним фаворитом серед українських покупців залишається Renault, дилери якого передали клієнтам 321 автомобіль. Зі значним відривом на другій сходинці закріпився Volkswagen із показником у 122 реалізовані одиниці.

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Трійку лідерів замикає виробник важкої техніки MAN, який продав 108 вантажівок. Четверте місце з абсолютно однаковим результатом у 102 автомобілі розділили між собою Fiat та Hyundai.

П'ятірку найпопулярніших марок комерційного транспорту закриває Mercedes-Benz. Виробник зміг реалізувати 96 нових автомобілів, підтверджуючи стабільний попит на надійну техніку для бізнесу.