Блогер зіштовхнув на високій швидкості Tesla Cybertruck та Ford F-150, щоб перевірити їх на міцність: відео

Перед цим обидва пікапи пройшли серйозні випробування на бездоріжжі. На самому початку бездоріжжя у Tesla Cybertruck відірвався буксирувальний модуль, що вивело автомобіль з ладу. У той же час Ford F-150 продовжував долати складний рельєф навіть на трьох колесах, поки його не зупинило пошкодження проводки.

За словами блогера, загальний ремонт Tesla Cybertruck Foundation Series протягом усіх зйомок обійшовся у 53 000 доларів, а сукупний бюджет проєкту перевищив 300 000 доларів.

Зіткнення на швидкості 179 км/год та результати краш-тесту

Для проведення фінального зіткнення команда модифікувала Tesla Cybertruck за допомогою механічних приводів, перетворивши його на дистанційно керований автомобіль. Коді Детвайлер керував пікапом за допомогою FPV-окулярів, спрямувавши його по прямій трасі прямо в бік нерухомого Ford F-150.

На момент удару Tesla розігналася до 179 км/год. Внаслідок вибухового зіткнення кабіна Ford F-150 повністю відокремилася від рами, а сам кузов пікапа розірвало на дві частини. Попри масштабні пошкодження обох автомобілів, Tesla Cybertruck після удару візуально зберіг більш впізнавану форму порівняно з понівеченим опонентом.

Підсумки випробувань та утилізація автомобілів

Після завершення зйомок залишки обох вантажівок були доставлені на майданчик для переробки бруду, де важка техніка остаточно розірвала машини та відправила їх у промисловий шредер.

Попри те, що Cybertruck краще переніс безпосереднє зіткнення, WhistlinDiesel оголосив переможцем у загальному рейтингу довговічності саме Ford F-150. Головною причиною такого рішення стало те, що протягом усіх етапів випробувань Ford жодного разу не потребував візиту до сервісного центру, тоді як Tesla за час зйомок поверталася до дилерського центру шість або сім разів.