BMW 320i E21 1977 року з пробігом 14 500 км залишився без покупця на аукціоні

Автомобіль було продано першому власникові, доктору Воррену Валенсії, дилером у Боулдері (штат Колорадо) у 1977 році. Машина залишалася в його володінні понад 40 років до його смерті у 2020 році, повідомляє Carscoops.

У 2024 році автомобіль придбав новий власник, який здійснив повне технічне обслуговування із заміною термостата, шлангів охолоджувальної рідини, свічок запалювання, акумулятора, приводних ременів та шин.

Стан екземплеря та оригінальна вартість

Попри те, що BMW випустила понад 1,3 мільйона екземплярів 3-ї серії в кузові E21, знайти подібний автомобіль у такому стані в США є рідкістю. Купе зберегло оригінальне металеве лакофарбове покриття, 13-дюймові легкосплавні диски зі спицями та спортивні сидіння Recaro зі мінімальними слідами зносу.

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Під капотом авто встановлено 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий BMW M10 на 110 к.с. та 152 Нм крутного моменту в парі з чотирьохступеневою механічною коробкою передач. Привід задній із диференціалом підвищеного тертя.

Згідно з оригінальною заводською наліпкою на склі, у 1977 році вартість цієї машини становила 9 620 доларів. З урахуванням інфляції це еквівалентно сумі понад 53 000 доларів у сучасних цінах, що співставно з вартістю нового седана BMW 330i xDrive, чия рекомендована роздрібна ціна починається від $50 тисяч.