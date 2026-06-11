BMW iX3 Long Wheelbase подолав понад 800 кілометрів на одному заряді в реальних умовах

Для випробувань інженери обрали велике кільцеве правове маршрутне коло навколо озера Кукунор у китайській провінції Цинхай, стартувавши та фінішувавши в місті Сінін. Автомобіль у модифікації iX3 50L xDrive, оснащений великими 21-дюймовими аеродинамічними колісними дисками, завершив довгу дистанцію із залишковим рівнем заряду батареї на позначці 2%.

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За час поїздки кросовер продемонстрував надзвичайно низьке середнє споживання енергії – лише 12,6 кВт-год на 100 кілометрів пробігу. Отримані дані свідчать про те, що загальний запас ходу новинки за подібних умов експлуатації становить від 835 до 840 кілометрів. BMW наголошує, що цей результат демонструє системний підхід бренду до створення електромобілів, де головним пріоритетом є передбачуваність та ефективність у реальному житті, а не лабораторні показники.

Екстремальні дорожні та кліматичні випробування у високогір'ї

Для максимальної відповідності повсякденному клієнтському досвіду заїзд проходив виключно в умовах реального дорожнього трафіку. Маршрут характеризувався складним рельєфом місцевості та різкими перепадами висот. Електромобіль розпочав рух у Сініні на висоті близько 2200 метрів над рівнем моря, після чого піднявся гірськими перевалами на максимальну висоту майже 4000 метрів, а потім знову спустився до початкової позначки.

Постійні підйоми та спуски створили екстремальне навантаження на систему керування енергією, трансмісію та термічний контроль батареї. Суттєвим ускладненням під час тесту стали погодні умови. Протягом усього автопробігу iX3 Long Wheelbase стикався з інтенсивним снігопадом та щільним дощем, сильним прямим високогірним сонячним випромінюванням, різкими коливаннями температури навколишнього середовища в діапазоні від 1°C до 21°C, а також зміною дорожнього покриття різної якості.

Щоб відобразити стандартну поведінку середньостатистичного водія під час тривалих подорожей, всю дистанцію автомобіль подолав в активованому режимі Efficient. Цей алгоритм забезпечує оптимальний баланс між комфортом у салоні та енергетичною ефективністю всіх систем.

Технологічні особливості платформи Neue Klasse

Високі результати енергетичної ефективності кросовера є наслідком комплексної інтеграції нових інженерних рішень платформи Neue Klasse. Ключову роль у досягненні рекордного запасу ходу відіграла оновлена аеродинамічна концепція кузова, яка мінімізує супротив повітряних потоків на високих швидкостях, а також фірмова інтелектуальна система керування Energy Master. Цей електронний асистент в режимі реального часу оптимізує розподіл та споживання енергії залежно від обраного маршруту, поточної температури та стилю керування водія.

До списку найважливіших технічних компонентів архітектури належать:

Шосте покоління акумуляторів: високовольтна батарея на 108,7 кВт-год отримала абсолютно нові циліндричні осердя, що дозволило значно збільшити щільність зберігання енергії, оптимізувати вагу, габарити та підвищити загальну жорсткість кузова автомобіля;

високовольтна батарея на 108,7 кВт-год отримала абсолютно нові циліндричні осердя, що дозволило значно збільшити щільність зберігання енергії, оптимізувати вагу, габарити та підвищити загальну жорсткість кузова автомобіля; Модернізована силова установка поєднує в собі синхронний двигун на передній осі та додатковий асинхронний мотор на задній, завдяки чому втрати енергії зменшилися на 40%, а загальний ККД трансмісії зріс на 20%;

поєднує в собі синхронний двигун на передній осі та додатковий асинхронний мотор на задній, завдяки чому втрати енергії зменшилися на 40%, а загальний ККД трансмісії зріс на 20%; Керуючий комплекс "Heart of Joy": інноваційний центральний блок управління працює у зв'язці з високоефективною системою рекуперації, що дозволяє здійснювати гальмування та уповільнення виключно за рахунок електродвигунів у 98% повсякденних дорожніх ситуацій, повертаючи енергію назад в акумулятор.

Важливу роль в успішному проходженні тесту відіграла оновлена інтегрована система термоменеджменту. Вона забезпечувала миттєву та точну стабілізацію робочої температури акумулятора під час швидких переходів від холодного ранкового повітря до денного тепла, а також при різкій зміні дощу на сніг. Це дозволило зберегти стабільний запас ходу та підтримати комфортний мікроклімат для пасажирів у салоні без надмірного дефіциту кілометрів.