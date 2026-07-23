BMW M8, Lamborghini та Audi RS7: керівника оборонного підприємства підозрюють у приховуванні автопарку

Про нові підозри колишньому виконувачу обов’язків генерального директора підприємства та трьом його працівникам повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, поки обладнання оборонного заводу демонтували й здавали на металобрухт, його керівник користувався парком преміальних і спортивних автомобілів.

Audi RS7 “подешевшала” у 40 разів за один день

Один із ключових епізодів стосується Audi RS7, придбаної у 2024 році.

За матеріалами слідства, фактична ціна автомобіля становила 4 млн гривень. Того ж дня машину оформили на матір підозрюваного, але в іншому договорі вказали вже лише 100 тисяч гривень.

Таким чином, у документах вартість потужного спортивного ліфтбека зменшилася одразу у 40 разів.

Приблизно через пів року Audi RS7 перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн гривень. Попри це, у декларації колишнього керівника за 2024 рік автомобіль так і не з’явився.

BMW M8, Mercedes CLS та Lamborghini Murciélago

Audi була не єдиною дорогою машиною, якою, за версією слідства, фактично володів посадовець.

Правоохоронці називають BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago. Формально автомобілі були зареєстровані на родичів або пов’язаних із підозрюваним осіб.

Слідство вважає, що насправді транспортом володів і користувався сам колишній керівник підприємства. У деклараціях ці активи він нібито не зазначав.

Йдеться про дуже різні, але однаково дорогі машини. BMW M8 є одним із найпотужніших серійних автомобілів марки, Mercedes-Benz CLS поєднує представницький формат із кузовом чотиридверного купе, а Lamborghini Murciélago вже має статус колекційного суперкара.

У деклараціях не вистачало майна на мільйони

Колишньому керівнику повідомили нову підозру через внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

За підрахунками слідства, сума невказаного або неправильно задекларованого майна у 2024 році становила 11,5 млн гривень. У декларації за 2025 рік різниця сягнула майже 13 млн гривень.

Значну частину уваги правоохоронців привернули саме автомобілі, оскільки їхня реальна вартість, фактичний користувач і дані в документах нібито суттєво відрізнялися.

Підприємство паралельно розбирали на металобрухт

Автомобільний епізод став лише частиною ширшого кримінального провадження.

За даними прокуратури, державне підприємство оборонної галузі перебувало у процесі приватизації. Замість збереження його активів керівник разом із працівниками нібито організував демонтаж обладнання.

Устаткування розбирали, розпилювали, вивозили та продавали як металобрухт. Правоохоронці задокументували телефонні розмови, під час яких учасники схеми координували приїзд покупців, підготовку металу та транспортування до пунктів приймання.

Збитки державному підприємству, за попередніми оцінками, становлять мільйони гривень.

Це не перша підозра

Раніше тому самому колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомляли про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

За версією слідства, вони передавали у користування складські приміщення державного підприємства без укладення офіційних договорів оренди.

Нові епізоди стосуються як знищення майна підприємства, так і приховування активів у деклараціях. Досудове розслідування вже завершене, а підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Остаточну оцінку доказам і діям фігурантів має дати суд. Проте саме історія з автопарком показує масштаб розбіжностей, які перевіряє слідство: від Audi RS7, що формально “втратила” майже всю вартість за одну добу, до Lamborghini та BMW, які фактично використовувалися, але не з’являлися в деклараціях.