BMW підтвердила, що новий X5 матиме п'ять типів двигунів: модель готують до прем'єри

Нова генерація моделі уперше в історії марки запропонує покупцям безпрецедентний вибір із п'яти різних технологій приводу, включаючи повністю електричну версію та модифікацію на водні, підтвердили в компанії. У рамках фінальних випробувань журналістам провідних автомобільних видань уже дозволили протестувати перші передсерійні зразки.

Читайте також: BMW перетворить нові електромобілі на "павербанки" для будинків: як це працюватиме

Серед них були бензиновий варіант BMW X5 40 xDrive потужністю 400 к.с., плагін-гібрид BMW X5 50e xDrive на 490 к.с., а також головна електрична прем'єра – BMW iX5 60 xDrive, що видає 578 "конячок". Крім того, лінійку традиційно доповнять дизельні версії, причому всі ДВЗ-модифікації отримають технологію м'якого гібрида з 48-вольтовою системою.

Електричний iX5 з рекордною батареєю та майбутній водневий варіант

Головною технологічною сенсацією став повністю електричний кросовер BMW iX5. Він побудований на базі новітньої електричної архітектури шостого покоління eDrive (Neue Klasse), яка використовує інноваційні циліндричні акумуляторні комірки та 800-вольтну систему.

Електромобіль отримав найбільшу батарею в історії легкових моделей німецької марки: її корисна ємність становить 141 кВт-год для європейського ринку та 144 кВт-год для США. За впевнений рух відповідають два потужні електромотори, розташовані на передній та задній осях, що реалізують фірмову систему повного приводу xDrive.

Ще однією важливою віхою стане поява у 2028 році повністю водневого серійного кросовера BMW iX5 Hydrogen. Його силова установка поєднуватиме паливні елементи третього покоління та унікальну пласку систему зберігання водню Flat Storage. Сім балонів високого тиску з вуглепластику інтегровані в міцну металеву раму під підлогою автомобіля паралельно один одному. Таке компонування дозволило повністю зберегти простір пасажирського салону та багажника, а головне – збирати водневі кросовери на тій самій конвеєрній лінії, що й інші версії.

Цифрове серце Heart of Joy та досконале шасі

У новому BMW X5 також передбачено високопродуктивний центральний комп'ютер управління динамікою під назвою Heart of Joy, запозичений у моделей лінійки Neue Klasse. Цей блок обробляє дані та координує роботу двигунів, гальм, рульового управління та процесів рекуперації вдесятеро швидше за попередні аналоги – за лічені мілісекунди.

Завдяки цьому електричні та водневі версії демонструють ідеальну плавність уповільнення, повертаючи максимум енергії в батарею при кожному гальмуванні. BMW підкреслює, що кросовер також зберіг еталонний фірмовий розподіл ваги по осях у пропорції майже 50:50. Уже в базі автомобіль оснащується адаптивною підвіскою з електронним керуванням амортизаторами. Для топ-версій доступне просунуте шасі Adaptive Chassis Control Professional, яке включає:

Пневматичну підвіску обох осей;

Повнокероване шасі з підрулюванням задніх коліс (Integral Active Steering);

Активну систему стабілізації поперечних нахилів кузова.

Крім того, для нового кросовера вперше стали доступні величезні заводські колісні диски діаметром до 23 дюймів із різнорозмірними шинами.

Автопілот другого рівня та симбіоз із водієм

Модель отримала новітні системи допомоги водієві 2-го рівня та комплекси активної безпеки. Головна філософія концепції BMW Symbiotic Drive полягає не в повній автоматизації, а в гармонійній взаємодії людини та штучного інтелекту. Система дозволяє водієві самостійно підрулювати, гальмувати чи прискорюватися під час роботи асистента, не відключаючи автоматику повністю.

Опційний комплекс Motorway and City Assistant забезпечує ведення машини від в'їзду до виїзду з магістралі, а також навігацію містом від адреси до адреси під контролем панорамного інтерфейсу BMW Panoramic iDrive. Численні функції безпеки працюють непомітно, виступаючи "тихими компаньйонами". Наприклад, асистент утримання смуги (Lane Keeping Assistant) аналізує рухи керма та погляд водія, втручаючись лише за умови реальної небезпеки або при випадковому з'їзді з траєкторії.

Серед інших систем – автоматичне ухилення від зіткнень у межах своєї смуги, моніторинг сліпих зон із силовим підрулюванням, захист від бічних ударів та функція автоматичного гальмування при виїзді з паркувального місця заднім ходом або під час поворотів на перехрестях.