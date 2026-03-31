BMW показала новий iX3 для Китаю: довша база й запас ходу понад 900 кілометрів

Зовні BMW iX3 Long Wheelbase зберіг впізнаваний стиль глобальної версії, але отримав низку сучасних деталей. Серед них – фірмові денні ходові вогні “Digital Angel Wing” та підсвічена решітка “3D Luminous Grille”, яка стала ще більш виразною.

Як пише CarNewsChina, кросовер пропонуватиметься одразу в дев’яти кольорах кузова, включаючи яскраві варіанти на кшталт Flamenco Red. У задній частині залишилися L-подібні ліхтарі, а також з’явився оновлений спойлер із інтегрованою камерою для систем допомоги водієві.

Збільшена колісна база

Ключовою особливістю версії для Китаю стала подовжена колісна база – 3005 мм проти 2895 мм у стандартної моделі. Це означає більше простору для задніх пасажирів, що критично важливо для місцевого ринку. На кузові також з’явилися позначення “Brilliance BMW” та “iX350L”, що підкреслює локальне виробництво і специфікацію моделі.

Цифровий салон з AI та інтеграцією Huawei

Інтер’єр новинки побудований навколо сучасної цифрової екосистеми. BMW співпрацює з Alibaba для впровадження LLM-технологій, які використовують можливості штучного інтелекту DeepSeek. Система підтримує екосистему HarmonyOS та інтеграцію з сервісами Huawei через HiCar. Фактично, автомобіль стає частиною цифрового середовища користувача. Також заявлена система навігації Momenta з розширеними функціями напівавтономного керування як на трасах, так і в місті.

Потужність понад 460 к.с. і нова платформа

Технічно BMW iX3 Long Wheelbase переходить на новий рівень. Кросовер отримав електропривід шостого покоління BMW eDrive та 800-вольтову архітектуру. Силова установка включає два електромотори потужністю 463 к.с. і 645 Нм крутного моменту, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,9 секунди.

Рекордний запас ходу і швидка зарядка

Один із головних козирів новинки – батарея на 108 кВт-год. За китайським циклом CLTC запас ходу перевищує 900 км, що робить модель однією з найдальнобійніших у класі. Швидка зарядка також вражає: лише за 10 хвилин можна отримати до 427 км пробігу.

Поява BMW iX3 Long Wheelbase демонструє, наскільки важливим є китайський ринок для BMW. Компанія не просто адаптує моделі, а створює окремі версії з урахуванням локальних вимог. Це також сигнал про те, що конкуренція в сегменті електрокросоверів загострюється, і традиційні бренди змушені швидко інтегрувати нові технології, щоб не відставати від місцевих виробників.