BMW презентує нову 7 серію: флагманський седан отримав гігантські "ніздрі" та опційну броню

Новий BMW 7 серії демонструє оновлену концепцію оформлення сегмента люкс, зазначає виробник. Ключовими елементами екстер’єру стали решітка радіатора BMW Iconic Glow з характерними “ніздрями” з підсвічуванням та мінімалістичні кришталеві ДХВ. Монолітний силует доповнюють зменшені поверхні бічних панелей та нові форми задніх ліхтарів.

Для моделі вперше запропоновано двоколірне лакофарбове покриття BMW Individual Dual-Finish. Також виробник розширив вибір колісних дисків, додавши до заводської лінійки варіанти розміром від 20 до 22 дюймів. Для прихильників динамічного стилю доступні пакети M Sport та M Sport Pro, а також три модифікації від підрозділу BMW M Performance.

Інтер’єр та мультимедійні інновації

Салон автомобіля оздоблений комбінацією шкіри, дерева, кришталевого скла та металу. Основний акцент зроблено на цифровому досвіді: в автомобілі дебютує панорамний iDrive з операційною системою BMW X та окремий екран для переднього пасажира. Для пасажирів заднього ряду передбачено оновлений екран підтримкою потокового відео у форматі 8K.

Аудіосистема Bowers & Wilkins забезпечує об’ємне звучання, а інтелектуальний помічник BMW Intelligent Personal Assistant тепер використовує технологію штучного інтелекту. Комфорт підвищують автоматичне відкривання дверей, чотиризонний клімат-контроль та опціональні сидіння Executive Lounge.

Силові агрегати та технологія BMW eDrive шостого покоління

BMW дотримується принципу технологічної відкритості, пропонуючи для 7 Series різні типи приводів. Лінійка включає:

Повністю електричні варіанти з батареями шостого покоління, що забезпечують запас ходу понад 720 кілометрів (за циклом WLTP).

Плагін-гібридні модифікації.

Ефективні двигуни внутрішнього згоряння (включаючи дизельний 740d xDrive та бензиновий 740 xDrive) з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида.

Автоматизація та системи безпеки

Новий седан оснащений системами допомоги водієві другого рівня. Асистент руху по автомагістралі дозволяє керувати автомобілем без рук на швидкості до 130 км/год у ряді європейських країн. Також впроваджено систему для оптимізації взаємодії людини з машиною та інтелектуальний помічник паркування Park Assist.

Окреме місце в лінійці посяде броньована версія Protection. Автомобіль отримав систему захисту BMW Protection Core із броньованої сталі та композитів, що відповідає класу захисту VR9 й витримує постріли бронебійних куль автоматів калібру 7,62х51.

Сталий розвиток та виробництво

Виробництво всіх версій нового BMW 7 серії буде зосереджено на заводі в Дінгольфінгу. Старт виробництва заплановано на літо. Вартість автівки оголосять згодом.