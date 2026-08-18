BMW та Kith створили унікальний X5 E53 з двигуном V10 та механічною коробкою передач

Оскільки оригінальний X5 першого покоління так і не отримав серійної M-версії, цей проєкт став найближчою інтерпретацією відсутньої модифікації. Протягом року автомобіль пройшов повну реставрацію кузова та повну модернізацію силового агрегату.

Технічні характеристики та оснащення рестомоду E53

Автомобіль, виконаний у заводському кольорі Titanium Silver Metallic, зберіг стандартну систему повного приводу, але отримав суттєво оновлену технічну частину:

5,0-літровий атмосферний S85 V10, який видає 500 к.с. та 520 Нм крутного моменту;

Шестиступеневу механічну коробку передач;

Кастомну вихлопну систему, оновлену підвіску та гальма BMW M Sport із синіми супортами та брендингом Kith;

Чорну шкіру з тисненням Kith на сидіннях, дверних панелях, центральній консолі та манжеті важеля КПП, а також металеву обробку та спідометр із логотипом Kith.

Особливості ексклюзивного BMW X5 2027 року

Разом із класичною моделлю партнери розробили кастомний BMW X5 2027 року випуску. Автомобіль отримав кузов у відтінку Frozen Titanium Silver, 23-дюймові колісні диски, прозорі задні ліхтарі, спортивні гальма M Sport та емблеми Kith. Інтер'єр укомплектований спортивними сидіннями з карбоновим покриттям, чорною шкірою з тисненням та гербом K&K на другому ряду.

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В основі проєкту лежить версія X5 40 xDrive, оснащена 3,0-літровим турбованим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 399 к.с. та крутним моментом 580 Нм. Така силова установка забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди та максимальну швидкість, обмежену на позначці 250 км/год.