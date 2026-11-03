BMW висміяла стару Toyota Corolla і жорстко поплатилася за це

Cкандал розгорівся навколо глобальної рекламної кампанії під назвою Made Different, To Feel Different. На офіційній сторінці баварської марки в Instagram з'явилася публікація з двох слайдів, де першим йшло згенероване штучним інтелектом зображення передньої частини Toyota Corolla у кузові E100 без логотипів із великим написом BORING (нудний).

Якщо свайпнути ліворуч, користувачам відкривався вигляд на передок майбутнього електричного позашляховика BMW iX5 2027 модельного року. Цю автівку, побудовану на новітній архітектурі Neue Klasse, маркетологи гордо підписали словом CHARACTER (характер).

Некоректне порівняння та реакція водіїв

Вибір об'єктів для порівняння відверто здивував автомобільну спільноту, адже протиставляти 35-річну бюджетну модель сучасному преміальному кросоверу просто немає сенсу. У 1991 році базова версія японського седана коштувала близько 8998 доларів, що в перерахунку на сьогоднішні гроші становить трохи більше ніж 20 тисяч.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Натомість стартова ціна розкішного iX5 у США починається від 68300 доларів без урахування податків та додаткових опцій. Користувачі мережі миттєво відреагували на такий випад, зазначивши, що машина для щоденних поїздок на роботу апріорі не може бути конкурентом люксовому електрокару.

У коментарях під постом люди масово почали захищати японську класику. "Найгірший пост в історії", – написав один із розчарованих підписників.

Інший автомобіліст додав, що без вагань обрав би цю Corolla замість так званого характеру кожного божого дня. Багато хто нагадав, що для звичайного покупця слово "нудний" у контексті цієї моделі означало куленепробивну надійність, довговічність та дешеве обслуговування.

Забуте партнерство двох гігантів