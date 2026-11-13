BMW з завдатком далеко не поїхав, військового в цивільному відразу затримали, але є один нюанс

Організатора взяли на гарячому прямо в його автомобілі BMW під час отримання половини суми, а тепер йому загрожує до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна.

Як повідомляють Головне управління Національної поліції в Одеській області та Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, до розробки спецоперації залучили не лише слідчих, а й контррозвідку СБУ та внутрішню безпеку ЗСУ.

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Поза пунктами пропуску ніхто не пішов

План зловмисника полягав у тому, щоб провести клієнта через спеціальну смугу для військового транспорту, після чого той мав пішки перейти межу поза пунктами пропуску.

Підготовка до незаконної подорожі тривала кілька тижнів, упродовж яких організатор давав детальні інструкції. Фінальна зустріч відбулася на початку листопада, куди фігурант приїхав на власному автомобілі BMW, щоб підтвердити гарантії та забрати аванс.

Як тільки аванс опинився у салоні BMW, власника машини затримали з отриманими коштами. Фото: з матеріалів слідства.

Одразу після передачі 6 тисяч доларів готівкою військового в цивільному затримали оперативники. Разом із грішми поліцейські вилучили мобільний телефон та сам німецький автомобіль, на який суд уже встиг накласти арешт як на речовий доказ.

Офіційні звинувачення та наслідки

Слідчі вже зібрали достатню базу доказів для повідомлення про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

" Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна, – уточнив старший слідчий у справі Роман Раєв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Правоохоронці продовжують шукати спільників, які мали зустрічати втікача біля кордону.

Що лишилося "за кадром"

У редакції Авто24 звернули увагу на одну деталь на фотографіях затриманого, оприлюднених спецпрокуратурою. На знімках, імовірно, видно протез лівої ноги чоловіка.

Якщо це справді протез, то виникає закономірне запитання: чи не йдеться про військового, який зазнав важкого поранення, але залишився на службі? Адже в офіційних повідомленнях фігурант справи вважається військовослужбовцем.

На фото під лівою холошею чорних штанів помітні металеві елементи, схожі на частини модульного протеза ноги. Водночас самі знімки не дають змоги точно встановити ані характер травми чоловіка, ані обставини її отримання, ані те, чи пов'язана вона з проходженням військової служби.

​На фото із затримання чоловіка видно елемент, схожий на протез лівої ноги. Колаж: Авто24