Боєць продав службове авто частини за безцінь і зник: події 2024-го відновлено у деталях

Військовий не тільки викрав авто, але й продав його цивільній особі. Окрім цих двох порушень, було ще й третє – він самовільно залишив місце служби.



Про таку низку ймовірних правопорушень повідомила Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону та ДБР Сумщини.

Продав військове авто за 60 тисяч

За даними слідства, у червні 2024 року військовий однієї з частин на Сумщині під приводом поїздки у власних справах взяв у користування службовий автомобіль, який перебував на балансі підрозділу.

Після цього він виїхав до Сум та продав транспортний засіб цивільній особі всього за 60 тис. грн. Водночас реальна вартість автомобіля, за оцінками слідства, становила майже 400 тис. грн.

Отриманими коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд.

Вручення підозри через два роки після здійснення ймовірного злочину, бо це ще потрібно довести в суді. Фото: спецпрокуратура у сфері оборони та ДБР

Автомобіль знайшли у Харкові

Згодом правоохоронці виявили та вилучили викрадений транспортний засіб у Харкові.

Слідчі також встановили, що після продажу автомобіля військовослужбовець не повернувся до частини та тривалий час без поважних причин перебував поза місцем служби.

Йому повідомили про підозру за статтями щодо викрадення військового майна та самовільного залишення місця служби в умовах воєнного стану.

Без права на заставу

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державне бюро розслідувань. Оперативний супровід – співробітники Національна поліція України.